ابن بطریق ؛ فقیه و محدثی توانا

آل بطریق از خاندان بزرگ علم و ادب در حله بودند. ابن بطریق و دو فرزندش علی و محمد از مشهورترین افراد این خاندان بزرگ شیعی بودند .

وی فقه و کلام را در مذهب امامیه نزد سدید الدین محمود حمصی فراگرفت و پس از آن نحو، لغت، نظم و نثر را نیز فراگرفت . وی در مذهب امامیه به مرتبه افتاء دست یافت . مدتی را در بغداد و سپس در واسط اقامت گزید و در آنجا بسیار مشهور بود.

ابن بطریق شعبان 600 قمری در 77 سالگی درگذشت .

ابطال شبهة المتاولین لنص ولایة امیرالمؤمنین، المستدرک المختارفی مناقب وصی المختار و المناقب از جمه آثار به جای مانده از وی هستند .

خصائص الوحی المبین فی مناقب امیرالمؤمنین نیز اثر دیگری از ابن بطریق است . این کتاب شامل آیاتی است که با اعتراف عامه و شهادت صحاح ستة در مناقب امام علی (ع) نازل شده است . این کتاب نخستین بار در سال 1311 قمری به همراه نورالهدایة دوانی و پس از آن در 1406 قمری به کوشش محمدباقر محمودی در تهران چاپ شد .