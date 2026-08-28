سنندج در شور و شعف میلاد پیامبر رحمت؛ جشنی به وسعت مهربانی پیامبر اکرم

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: چهارمین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» عصر جمعه در پیادهراه فردوسی سنندج از میدان آزادی تا میدان انقلاب این شهر برگزار شد و حضور گسترده مردم، حالوهوای این بخش از شهر را دگرگون کرد.
از نخستین ساعات برگزاری جشن، خانوادهها به همراه کودکان و نوجوانان خود در محل مراسم حضور یافتند و غرفههای مختلف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز پذیرای مردم بودند.
در میان غرفهها، فعالیتهای متنوعی جریان داشت؛ از آموزش قرآن کریم و برنامههای ویژه کودکان گرفته تا ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، روایتگری رویدادهای اخیر کشور و پذیرایی از شرکتکنندگان.
آموزش قرآن کریم در غرفه قرآنی امت احمد
رعنا نوروزی که نخستین تجربه حضور خود در این جشن را پشت سر میگذارد، در غرفه آموزش قرآن کریم به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید ارائه میکند.
وی به خبرنگار مهر گفت: هدف ما از حضور در این برنامه، ایجاد ارتباط بیشتر میان مردم و قرآن و به ویژه علاقهمند کردن کودکان و نوجوانان به آموزههای قرآنی است.
نوروزی افزود: حضور کودکان در این غرفه برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم چنین برنامههایی بتواند در کنار ایجاد فضای شاد، ارتباط نسل جدید با قرآن را نیز تقویت کند.
در نزدیکی این غرفه، حسین عینی و تعدادی از جوانان مسجد محله مشغول پذیرایی از مردم هستند آنها برای نخستین حضور خود در «مهمانی امت احمد(ص)» بیش از یک هزار لیوان شربت آماده کردهاند.
لبخند مردم هدف ما برای شرکت در این جشن
عینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید پذیرایی با یک لیوان شربت کار بزرگی نباشد، اما وقتی لبخند مردم را میبینیم و استقبال آنها را مشاهده میکنیم، احساس میکنیم سهم کوچکی در این جشن داشتهایم.
وی ادامه داد: حضور خانوادهها و جوانان در کنار هم فضای بسیار خوبی ایجاد کرده و امیدواریم سال آینده نیز بتوانیم در خدمت مردم باشیم.
کمی آنطرفتر، غرفه فرهنگی روایت گری و جهاد تبیین برای دومین سال برپا شده است.
این غرفه امسال به روایتگری درباره جنگ اخیر، دعوت از استادان روایتگر و نمایش تصاویر مرتبط با این موضوع اختصاص دارد.
ارائه محتوای فرهنگی در دل مهمانی امت احمد
شاهحسینی گفت: تلاش کردیم در کنار فضای شاد جشن، محتوای فرهنگی نیز برای مردم ارائه کنیم و بخشی از اتفاقات مهم کشور را برای نسل جوان روایت کنیم.
وی افزود: استقبال مردم از برنامههای فرهنگی نشان میدهد که مخاطبان در کنار شادی و تفریح، به محتوای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارند.
در غرفه دیگری، برای دومین سال محصولات حوزه حجاب و عفاف را عرضه می شود؛ از چادر و عبا تا دیگر محصولات فرهنگی و مذهبی.
باشوکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور در این جشن برای ما تنها عرضه محصولات نیست، بلکه فرصتی برای ارتباط با مردم و گفتوگو درباره فرهنگ حجاب و عفاف است.
وی افزود: سال گذشته نیز در این جشن حضور داشتم و امسال استقبال خانوادهها را بسیار خوب دیدم و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینه ارتباط بیشتر مردم با فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
اما در میان غرفهها و برنامههای مختلف، حضور مردم بیش از هر چیز دیگری به چشم میآید؛ خانوادههایی که برای جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) آمدهاند و کودکانی که با شور و شوق در برنامههای مختلف شرکت میکنند.
یکی از شهروندانی که برای نخستین بار در این جشن حضور پیدا کرده است، گفت: اولین بار است که در این مراسم شرکت میکنم و چیزی که برایم جالب است، حضور خانوادهها و جوانان در کنار یکدیگر است.
وی افزود: تنوع برنامهها و غرفهها باعث شده هر خانواده بتواند بخشی از جشن را متناسب با علاقه خود دنبال کند و حضور کودکان نیز فضای متفاوتی به مراسم داده است.
افزایش استقلال مردم از مهمانی امت احمد
یکی دیگر از شهروندان که سال گذشته نیز در این جشن حضور داشته است، اظهار کرد: سال گذشته هم آمدم و امسال احساس میکنم جشن گستردهتر شده و استقبال مردم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: چیزی که بیشتر از همه برایم جذاب است، شادی مردم و حضور خانوادهها در کنار یکدیگر است. چنین برنامههایی میتواند نشاط خوبی در شهر ایجاد کند.
زیبا خانمحمدی، یکی دیگر از غرفهداران حاضر در جشن، اظهار کرد: ما فقط آمدهایم یک گوشه از کار را انجام بدهیم؛ وقتی میبینیم مردم استقبال میکنند، خستگیمان کمتر میشود.
وی ادامه داد: محبت به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ما را در این مسیر قرار داده و عهد کردهایم هر سال خادم مردم در این جشن باشیم.
خانمحمدی گفت: مهمترین زیبایی این جشن، حضور مردم است؛ اینکه هرکس به اندازه توان خود کاری انجام میدهد تا این مهمانی باشکوهتر برگزار شود.
امروز کردستان حال و هوای دیگری دارد امروز همه به عشق پیامبر مهربانی ها در پیاده راه فردوسی جمع شدند تا نشان دهند محبت اهل بیت فراموش شدنی نیست.
حدود ۱۳۰ غرفه در جای جای پیاده راه فردوسی برپا شده و استیجهایی برای اجرای هنرمندان و بازیگران تدارک شده و هر گوشه این جشن شور و نشاط مردمی و ارادت مردم به پیامبر رحمت و مهربانی را به تصویر میکشند.
حضور مهمانانی از پنج کشور و هشت استان دیگر کشور همگی بیانگر مهمان نوازی کردستانی ها و شور و شوق مردمان این دیار برای نشان دادن ارادتشان له رسول خدا است.
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