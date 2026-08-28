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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

سواحل استان بوشهر از دوشنبه مواج می‌شود؛ افزایش دما در روزهای آینده

سواحل استان بوشهر از دوشنبه مواج می‌شود؛ افزایش دما در روزهای آینده

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش دما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و مواج شدن سواحل استان از اواخر دوشنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر دوشنبه، غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، رشد ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب مورد انتظار در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس داره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی از اواخر وقت دوشنبه تا روز چهارشنبه سواحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دمای هوا نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش نسبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس داره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6930509

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