۹ پروژه برق در گناوه افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر جمعه در این مراسم که بصورت تجمیعی در اداره برق انجام شد، اظهار کرد: انرژی برق نقش بسیار بسزایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی داشته و حایز اهمیت است.

دانیال اسفندیاری افزود:برق از نیازهای حیاتی جامعه است و همه باید با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف، به پایداری شبکه برق و تداوم خدمات کمک کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی، با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز مشکلات و فشار مضاعف بر شبکه جلوگیری کرد.

فرماندار گناوه با ابراز رضایت از عملکرد اداره برق گفت: پروژه های اداره برق این شهرستان که در هفته دولت افتتاح و اجرایی می شوند. بسیار حایز اهمیت است.

اسفندیاری تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش موثری در تقویت زیرساخت‌ های برق، افزایش پایداری شبکه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم شهرستان دارد.

وی افزود: توسعه و بهسازی شبکه برق از نیازهای مهم شهرستان است که با تلاش و پشتکار و جدیت مدیر و کارکنان این اداره با همراهی و حمایت فرمانداری باهدف رضایتمندی مردم دنبال می شود.

رضا کوفی مدیر اداره برق با تشریح اقدامات به عمل آمده در این مجموعه اظهارداشت: در هفته دولت امسال تعداد ۹ پروژه در شهرستان با مجموع اعتبار ۲۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و اجرایی می شوند.

وی افزود: از این مجموع ۵۰ میلیارد و پانصد میلیون تومان طرح افتتاحی و ۱۶۵ میلیارد و هشتصد میلیون تومان اجرایی است.

بهسازی شبکه برق و توسعه و اصلاح شبکه روستایی ،توسعه شهری برق گناوه، تعویض سیم به کابل خودنگهداری روستایی و شهری ، بحران و خسارت اصلاح شبکه فشار متوسط ،تعویض پایه های فرسوده شهری، اصلاح بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانس پربار شهری از عمده پروژه های هفته دولت بشمار می آید.