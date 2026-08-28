استقرار تیم سیار اهدای خون در پاوه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز شنبه هفتم شهریورماه در شهرستان پاوه مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از مردم نوع‌دوست این شهرستان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیک‌اندیش پاوه برگزار می‌شود و از همه شهروندان دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به محل استقرار تیم سیار اهدای خون گفت: این تیم در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد شد.

میرزاده ادامه داد: برنامه اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روز شنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و هدیه‌ای از جنس زندگی است، خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در تأمین نیاز بیماران و کمک به بازگشت امید و سلامتی به آنان مؤثر باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم شهرستان پاوه خواست با حضور در این برنامه، یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند و گفت: حضور هر یک از شهروندان می‌تواند امیدبخش زندگی یک بیمار باشد.