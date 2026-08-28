به گزارش خبرنگا مهر، سید علیرضا سجادی عصر جمعه در جمع مردم دیّر با ارائه گزارشی از عملکرد هفته دولت، از سرمایه‌گذاری کلان ۲ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی در ۱۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی این شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: از این میان، هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی و ۱۱۱۳ میلیارد تومان در طرح‌های اقتصادی صرف شده است.

فرماندار دیّر با اشاره به پروژه‌های شاخص هفته دولت، از بهره‌برداری از فاز اول جاده ساحلی بردخون به دیّر با اعتبار ۷۹ میلیارد تومان خبر داد و افزود: عملیات فاز دوم نیز با جدیت در جریان است.

وی همچنین به تحولات زیرساختی در حوزه ورزش و تردد اشاره کرد و از احداث سالن ورزشی دهیاری شهنیا با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و تکمیل پروژه مهم ورودی شهر دوراهک با هشت دهانه پل و اعتبار ۷۰ میلیارد تومان یاد کرد.

سجادی از پیشرفت عملیات روکش و تعریض محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: روکش آسفالت مسیر آبدان به دوراهک و دوراهک به آبدان با طول بیش از ۲۰ کیلومتر در حال انجام است و پیمانکاران مشغول به‌کار هستند.



وی از افتتاح مدرسه پروین اعتصامی دوراهک با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان و رسیدن سرانه فضای آموزشی شهرستان به ۶.۹۷ خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل سایر پروژه‌های آموزشی در آینده، سرانه فضای آموزشی شهرستان به ۷ متر مربع خواهد رسید.



وی تصریح کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۶۴ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دیّر با تأکید بر لزوم شفافیت، از شهرداران خواست تا عملکرد خود را به صورت دقیق به مردم گزارش دهند؛ چرا که دانستن عملکرد دستگاه‌های اجرایی حق مسلم شهروندان است.

سجادی در پاسخ به دغدغه‌های حوزه انرژی، از آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی در هفته دولت خبر داد و افزود: این نیروگاه در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و به ظرفیت فعلی ۵۷ مگاوات انرژی خورشیدی در شهرستان اضافه می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از سامانه‌های ردیابی (GPS) برای شناورها و ادوات کشاورزی تأکید کرد و آن را راهکاری اساسی برای جلوگیری از هدررفت سوخت و رسیدن آن به دست مصرف‌کنندگان واقعی دانست.

فرماندار شهرستان دیّر در پایان، موفقیت‌های کشور را حاصل انسجام میان دولت، مردم و نیروهای مسلح خواند و تأکید کرد: این اتحاد، موتور محرک کشور برای دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.