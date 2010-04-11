کمیته مسکن مجلس میزبان بررسی وضعیت مسکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمدعلی رضایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تربت حیدریه افزود: این بررسی کارشناسی در کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس طی نشستی با حضور مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی و سایر متولیان در این زمینه بعد از ظهر روز دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.

رئیس کمیته مسکن در کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با فعال شدن کمیته های مختلف کمیسیون در زمینه های مختلف راه، مسکن و غیره تمامی این بخش ها به صورت تخصصی و کارشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این نشست برنامه چهارم توسعه و میزان تحقق اهداف تعیین شده در زمینه مسکن مورد بررسی قرار می گیرد، تاکید کرد: در این نشست در تلاش هستیم تا نقاط قوت و ضعف در عملکرد مشخص و برای رفع مشکلات راهکار ارائه شود.

حجت الاسلام رضایی یادآور شد: همچنین محورهای مطلوب جهت قرار گرفتن در برنامه پنجم توسعه در این نشست تبیین و تعیین خواهد شد.

