به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا طهماسبی بعد از ظهر سه شنبه افزود: این امر موجب صرفه جویی در هزینه ها به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای دولت و خانواده ها شده است.



وی هزینه هر پیوند کلیه را 120 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: از این مبلغ 60 میلیون ریال هزینه خرید کلیه و 60 میلیون ریال نیز صرف هزینه های بیمارستان و جراحی می شود که به این ترتیب اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی به 20 بیمار موجب حذف نیمی از هزینه پیوند کلیه می شود.

طهماسبی با بیان اینکه در حال حاضر 200 بیمار دیالیزی خونی و صفاتی در استان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه هر بیمار دیالیزی نیاز به سه بار دیالیز در طول هفته دارد و این امر ماهانه هزینه ای معادل 10 میلیون ریال به دولت تحمیل می کند به همین جهت اهدای عضو جهت پیوند کلیه، هزینه های هنگفت دیالیز را از دوش دولت برمی دارد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان فرهنگسازی را امری ضروری در جلب رضایت خانواده بیماران مرگ مغزی جهت اهدای عضو دانست و گفت: بیماری های کلیوی و تبعات آن از جمله دیالیز، بار روانی و اجتماعی بسیار سنگینی را به بیماران، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند که امید است با فرهنگسازی و اطلاع رسانی اصولی، از بروز این بیماری ها در جامعه پیشگیری شود.

طهماسبی با بیان اینکه تاکنون برای 220 بیمار دارای علائم کلیوی در انجمن پرونده تشکیل شده است، افزود: این بیماران تحت مراقبتهای پیشگیری قرار دارند تا از ورود آنها به مرحله دیالیز ممانعت شود.