لیزینگ دستاوردهای دانش بنیان/ جزئیات خدمات صندوق توسعه فناوریهای نوین

سید روح الله میر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد این صندوقهایی که به نام صندوقهای پژوهش و فناوری شناخته می شوند بر اساس برنامه سوم و ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد شده است افزود: اساسنامه و آیین نامه های این صندوقها مصوب هیئت دولت است و ماموریت آن این است که خلاء پیش روی تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی و فناوری را پر کند.

وی با تاکید بر اینکه مخترعان در برخورد با بانکها ادبیات مشترکی ندارند، یادآور شد: این امر باعث شده است که مخترعان نتوانند تسهیلات لازم را از بانکها دریافت کنند. از این رو صندوقهای لیزینگ دستاوردهای فناوری ایجاد شد تا با ادبیات مشترکی که با دانش و فناوری از یک طرف و بانکها از طرف دیگر دارند به مخترعان و صاحبان ایده کمک کنند تا محصولات خود را به بازار برسانند و تجاری سازی کنند.

مدیر عامل صندوق توسعه فناوریهای نوین ارائه خدمات مالی به منظور کمک به تولید، توسعه و فروش فناوری را از ماموریت های این صندوق نام برد و خاطرنشان کرد: این صندوق برای تجاری سازی محصولات شرکتهای دانش بنیان چهار نوع خدمت را عرضه می کند. صدور ضمانت نامه یکی از این خدمات است. شرکت های دانش بنیان برای پیشبرد طرح های خود ضمانت نامه هایی برای ارائه به سازمان ها، موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی نیاز دارند که صدور ضمانت نامه برای این شرکت ها معمولا به دلیل ریسک بالایی که دارند با ملاحظات خاصی صورت می گیرد. این صندوق همانند بانک ها برای کارآفرینان و مخترعان با شرایط تسهیل شده ای اقدام به صدور ضمانت نامه می کند.

امینی سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) را از دیگر خدمات این صندوق دانست و یادآور شد: فرد صاحب ایده با مراجعه به بخش صنعت، ایده خود را ارائه می دهد و با مشارکت سرمایه گذاران و حمایت صندوق، شرکت جدیدی ایجاد می شود. در این شرکت جدید فرد صاحب ایده کارهای اجرایی را بر عهده دارد و سرمایه گذار خطرپذیر نیز مخترع را در تجاری سازی ایده کمک می کند.

وی تضمین گارانتی را از دیگر خدمات صندوق توسعه فناوریهای نوین ذکر و اضافه کرد: این صندوق می تواند مانند یک ضامن در تسهیلات بانکی، تضمین های مالی لازم را ارائه دهد. به این ترتیب ریسک طرح های ارائه شده کاهش می یابد.

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری های نوین، اهدای وام و تسهیلات را چهارمین خدمت این صندوق به طرحهای نوین دانست و ادامه داد: کلیه این خدمات نیز در کلیه صندوق های توسعه فناوریهای نوین ارائه می شود ولی صندوق توسعه فناوریهای نوین پارک پردیس علاوه بر این خدمات، خدماتی در زمینه لیزینگ محصولات دانش بنیان نیز ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه لیزینگ محصولات دانش بنیان همانند لیزینگ خودرو است به مهر گفت: نوآوران به دلیل توان مالی پایین و نبود اعتماد لازم از سوی مشتریان، در تصاحب سهم مناسب از بازار با مشکلاتی مواجه هستند، از این رو مدلی برای لیزینگ محصولات دانش بنیان ارائه شد. طبق این مدل نوآوران می توانند از طریق عقد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) محصول جدید خود را به بازار عرضه کنند.

میر امینی تاکید کرد: با مزیت ایجاد شده مخترعان می توانند محصولات دانش بنیان خود را به فروش برسانند و گردش مالی لازم برای گسترش تولیدات خود فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله اجرایی است، یادآور شد: از آنجایی که منابع مالی این صندوق محدود است از این رو این طرح در فاز اول خدمات خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک پردیس ارائه می دهد.

امینی در خصوص شرط ورود صندوق به لیزینگ گفت: صندوق در صورتی وارد "لیز" کردن محصولات دانش بنیان می شود که تولید کننده و خریدار به توافق رسیده باشند. صندوق تعهدی در زمینه بازار یابی محصولات ندارد.

مدیر عامل صندوق توسعه فناوریهای نوین از مذاکرات این صندوق با برخی از دستگاهها خبر داد و افزود: با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه اعطای کمک مالی به صندوق قراردادهایی منعقد شده است. همچنین با ستاد توسعه فناوری نانو در زمینه اشتغال و ایجاد مرکز رشد قراردادی به امضا رسید.

وی همچنین از امضای قرارداد همکاری میان این صندوق و شرکت نفت خبر داد و اضافه کرد: با همکاری این صندوق فناوری مورد نیاز شرکت نفت به داخل کشور وارد می شود.

مدیر صندوق توسعه فناوریهای نوین با بیان اینکه کمک های این صندوق مشمول فناوریهای پیشرفته (Hi Tech) چون نانو، بیوتکنولوژی، هوافضا و انرژیهای نو می شود اضافه کرد: نحوه اعطای این حمایت ها نیز پس از بررسی مواردی چون توان بازار و ارزیابی آن تعیین می شود.