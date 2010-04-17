موزه آثار اوقافی در قم ایجاد ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: با توجه به وظایف و رسالت اداره اوقاف همکاری و تعامل با میراث فرهنگی را از وظایف خود میداند که باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به آثار تاریخی و ارزشمند در بقاع متبرکه گفت: این اداره کل آمادگی دارد تا با همکاری میراث فرهنگی در ایجاد سایت موزه تعامل داشته باشد تا آثار تاریخی بقاع متبرکه در این موزه به نمایش گذاشته شود.
ناظمی تأکید کرد: با راهاندازی این موزه تمامی آثار درون آن نگهداری شده و از تخریب آنها نیز جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بر حفظ بقاع امامزادگان تأکید کرد و گفت: در موضوع امامزادگان باید کاری انجام دهیم تا فضا آماده شده و این فرصت را ایجاد کنیم تا مورد استفاده همگان برای زیارت و عبادت قرار گیرد.
حجتالاسلام ناظمی ادامه داد: نباید در کارهایمان سلیقهای رفتار کنیم و این دو نهاد میتوانند با تعامل بیشتر با یکدیگر در حفظ موقوفات و آثار میراثی و همچنین حفاظت از بقاع امامزادگان بکوشند.
وی با بیان اینکه باید دیدگاه ما انجام کار خیر باشد تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات زائران را رفع کنیم و در این زمینه هر دو اداره کل میتوانند موثر باشند.
مشکلات زائران و مسافران در قم باید رفع شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در این دیدار بیان داشت: تعامل این دو اداره کل امری ضروری است و میتوانند با انجام کارهای کارشناسی شده در حفظ موقوفات و آثار وقفی تلاش کنند.
علیرضا ارجمندی با بیان اینکه اوقاف در قم بسیار قوی ظاهر شده است یادآور شد: باید از ظرفیتهای هر دو اداره استفاده کرد و مشکلات زائران و مسافران در قم را رفع کرد.
وی تأکید کرد: آماده امضا هر گونه تفاهم نامه با این اداره کل هستیم تا هر چه سریعتر مشکلات موجود برطرف شود.
ارجمندی به جاذبههای فرهنگی قم اشاره کرد و بیان داشت: بقاع متبرکه امامزادگان یکی از این جاذبههاست که باید در رفع مشکلات آنها کوشید و این اداره کل آماده همکاری با اوقاف است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم همچنین به ایجاد سایت موزه گردشگری در قم اشاره کرد و بیان داشت: ما آمادگی کافی برای راهاندازی این موزه را داریم و امید است با راهاندازی آن بتوانیم در جذب گردشگران بیشتر فرهنگی به قم تلاش کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خواستار ایجاد موزه آثار اوقافی جهت جلوگیری از تخریب این آثار در قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفت: با توجه به وظایف و رسالت اداره اوقاف همکاری و تعامل با میراث فرهنگی را از وظایف خود میداند که باید به آن توجه شود.
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