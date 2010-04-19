اعضای ائتلاف ملی عراق تمایلی به نخست وزیری مجدد مالکی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "بلقیس کولی" نماینده جریان صدر در پارلمان جدید عراق گفت نه تنها جریان صدر بلکه همه گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار الحکیم تمایلی ندارند نوری المالکی برای دومین بار به نخست وزیری عراق انتخاب شود.



وی افزود: مسائلی که ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق درباره آن هنوز به توافق دست نیافته اند همچنان در حال بررسی است.



عضو جریان صدر بسیاری از وزیران دولت کنونی عراق را به فساد و کم کاری متهم کرد که به گفته وی دلیل مخالفت جریان صدر و ائتلاف ملی با دومین نخست وزیری نوری المالکی به خاطر این مسائل است.



بلقیس کولی افزود: جریان صدر همچنان به موضع مقتدی صدر مبنی بر ضرورت تشکیل ائتلافی با حضور تمام گروههای سیاسی از جمله العراقیه به ریاست ایاد علاوی، ائتلاف کردستان و دیگر گروههای پیروز پایبند است و در صورتی که به توافقی با دولت قانون درباره مسائل حل نشده دست نیابد به ائتلاف با گروههای دیگر برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان متوسل خواهد شد.



این در حالی است که محمد السامرایی از اعضای ائتلاف وحدت عراق گفته است تشکیل دولت اکثریت از سوی یک فراکسیون سیاسی یا بیشتر که در برابر آن گروه مخالف باشد در حال حاضر در عراق غیر قابل اجرا است و باید همه گروهها در تشکیل دولت جدید مشارکت داشته باشند.



از سوی دیگر، محمود عثمان از رهبران ائتلاف کردستان عراق تاکید کرد گروههای پیروز منطقه کردستان درباره تشکیل ائتلاف با حضور چهار گروه کُرد به توافق دست یافته اند.



به گفته وی ائتلاف کردستان به رهبری بارزانی و طالبانی، تغییر، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت اسلامی روز شنبه در اربیل در نشستی درباره تشکیل ائتلاف یکپارچه کردستان با عنوان ائتلاف کردستان موافقت کردند.



گروههای سیاسی منطقه کردستان در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، 57 کرسی به دست آوردند و پس از فهرست العراقیه، دولت قانون و ائتلاف ملی در رده چهارم قرار گرفتند.