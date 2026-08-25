به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی روستای بابانظر شهرستان رزن با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان، فرماندار رزن، امام جمعه و جمعی از مدیران شهرستان آغاز شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان عصر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی این نیروگاه با اشاره به ظرفیت بالای روستاهای شهرستان رزن در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: رزن در زمینه اجرای پروژه‌های خورشیدی پیشرو است و مردم این شهرستان نیز علاقه‌مند و پای کار هستند.

علی اصغر ناظری پور با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به درآمدزایی و خودکفایی دهیاری‌ها کمک کند، افزود: یکی از رویکردهای مهم استان حرکت دهیاری‌ها به سمت درآمدهای پایدار است و پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای دهیاری‌ها ایجاد کند تا بتوانند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهند.

وی با اشاره به رشد پروژه‌های روستایی استان در هفته دولت گفت: تعداد پروژه‌های دهیاری‌های استان نسبت به سال گذشته از حدود ۳۰۰ پروژه به نزدیک یک هزار پروژه رسیده و اعتبار این طرح‌ها نیز از حدود ۸۰ میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

ناظری‌پور مشارکت مردم را یکی از عوامل مهم سرعت گرفتن اجرای پروژه‌ها دانست و تصریح کرد: همراهی مردم موجب کاهش تعارضات اجتماعی و فراهم شدن زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های عمرانی و خدماتی می‌شود.

فرماندار رزن در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های متعدد نیروگاه خورشیدی در روستاهای شهرستان اظهار کرد: اینکه در هفته دولت تقریباً هر روز شاهد کلنگ‌زنی یک نیروگاه در روستاهای رزن هستیم، علاوه بر پیشرفت زیرساختی یک اقدام فرهنگی برای معرفی ظرفیت انرژی خورشیدی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.

فرهاد جهانیان افزود: استفاده از انرژی خورشیدی هم به جبران ناترازی انرژی کمک می‌کند و هم می‌تواند زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کند و خوشبختانه روستاهای شهرستان رزن در این زمینه پیشرو هستند.

وی با اشاره به روستای بابانظر گفت: دهیاری و شورای اسلامی این روستا در اجرای این طرح تلاش کرده‌اند و طبق اعلام پیمانکار نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی بابانظر در یک تا ۲ ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

جهانیان همچنین از پیگیری برای توسعه زیرساخت‌های بابانظر و موضوع شهر شدن این روستا خبر داد و گفت: پروژه‌های مختلفی در این روستا در دست پیگیری است و تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی طرح‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.