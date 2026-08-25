دولت چهاردهم برای تأمین آسایش مردم از خدمت رسانی کوتاهی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد عصر سه شنبه در آیین افتتاحیه های هفته دولت در آستانه اشرفیه اظهار کرد: در یک سال گذشته فشارهای مضاعفی بر کشور ایران وارد شد؛ جنگی که تمامی جهان برای نابودی امید مردم ایران به راه انداختند.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود: در کنار جنگ ۱۲روزه، اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان، همه این اتفاقها انرژی و توان زیادی از مردم گرفت.
وی به اشاره به اینکه استان گیلان در میانه جنگ کارهای بزرگی انجام داد،گفت:با وجود همه این جنگها، دسیسهها و دشمنیها، دولت چهاردهم در استان گیلان، همچنین استانداری و استاندار گیلان، برای راحتی، آسایش و رفاه مردم از هیچ خدمتی بازنایستادند
حیدری نژاد با بیان اینکه باید بپذیریم اتفاقهای مبارکی چه در شهرستان آستانه اشرفیه و چه در سطح استان گیلان رقم خورده است، تصریح کرد: این اتفاقهای ارزشمند در میانه جنگ و در شرایط دشوار کشور به وقوع پیوست.
همدلی نمایندگان سه قوه مسیر خدمترسانی را هموار کرده است
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد همدلی و همراهی میان نمایندگان سه قوه در شهرستان هستیم گفت: برنامهریزیها و همکاریهای لازم برای خدمترسانی به مردم و امیدآفرینی وجود دارد.
فرماندار آستانهاشرفیه از پروژههای آماده افتتاح شهرستان گفت و اظهار کرد: در مجموع، ۴۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۷۸ میلیارد تومان آماده افتتاح است.
وی افزود: این پروژهها با حضور مردم این شهر، خانوادههای معظم شهدا، مردم پای کار و مسئولان افتتاح خواهد شد.
حیدری نژاد اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم در شرایط دشوار کشور گفت:عبور از فشارهای ناشی از جنگ و بحرانهای مختلف، تنها با تصمیمهای دولتی ممکن نیست و همراهی مردم، مسئولان و نهادهای مختلف را میطلبد.
وی تصریح کرد:در چنین شرایطی، خدماترسانی به مردم باید بدون وقفه ادامه پیدا کند تا جامعه ضمن حفظ آرامش و انسجام خود، فرصت پیشرفت و حل مسائل را از دست ندهد.
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