به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا پلتفرمز مالک فیس بوک و اینستاگرام برای تسویه شکایتی مبنی بر آنکه پلتفرم های آن کودکان را معتاد می کند، تحت یک توافقنامه جدید با بیشتر ایالات آمریکا متعهد می شود طی دهه آینده تا ۱۸ میلیارد دلار غرامت بپردازد و علاوه بر آن شیوه استفاده نوجوانان از فیس بوک و اینستاگرام را به شدت محدود کند.

این توافقنامه ها به دادگاهی فدرال درباره اتهامات مبنی بر آنکه محصولات متا به کودکان آسیب رسانده و این شرکت درباره ایمنی آنها عموم مردم را گمراه کرده، پایان می دهد.

انتظار می رود چهار ایالت شاکی ( کالیفرنیا، کلورادو، کنتاکی و نیوجرسی) خواستار غرامتی مدنی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار شوند.

هرچند براساس این تسویه متا تغییرات بنیادینی راتجربه نخواهد کرد اما این امر تلاشی گسترده برای تعریف شیوه سرویس رسانی این شرکت به کاربران جوان است.

این طرح ممکن است الگویی برای حل و فصل هزاران شکایات دیگر علیه شبکه های اجتماعی فراهم کند. در این میان دولت های سراسر جهان نیز سعی می کنند دسترسی کودکان به محتوای مخرب را محدود کنند مانند ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا.

فیل وایز دادستان کل ایالت کلورادو دربیانیه ای در این باره می گوید: هدف این پروند حفاظت از فرزندانمان بود.دستاوردهایی که از این تسویه به دست می آوریم بسیار معنادار و فراتر از رای هر دادگاهی است.



متا توافق کرده طی دهه آینده استفاده کودکان و نوجوانان از اینستاگرام را به دو ساعت در روز کاهش دهد وبدون رضایت والدین، استفاده این گروه از کاربران را از نیمه شب تا شش صبح مسدود کند.

اگر شبکه های اجتماعی دیگر مانند اسنپ چت، تیک تاک و یوتیوب نیز شرایط مشابهی را اعمال کنند، این محدودیت ها سختگیرانه تر خواهد شد. متا بیشتر نوتیفیکیشن های ارسالی برای کاربران نوجوان را طی ساعات مدرسه یعنی از هشت صبح تا سه بعداز ظهر غیرفعال می کند و همزمان تمهیدات برای جلوگیری از دسترسی کودکان محتوای دارای محدودیت سنی، قدرتمندتر می کند.

این تسویه متا را ملزم به رها کردن توصیه محتوای شخصی سازی شده یا تبلیغات هدفمند نمی کند. همچنین دراین تسویه به برخی محتوا که محققان متا مشکل ساز معرفی کرده بودند، از جمله پست هایی که کاربران اینستاگرام را از تصویر بدنی خود ناراضی می کند، اشاره ای نشده است.

متا ضمن پذیرش توافق برای حل‌وفصل پرونده، ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرد. مجموع مبلغ پرداختی معادل حدود سه تا چهار ماه سود و تقریباً یک ماه درآمد شرکت متا است.