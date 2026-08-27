اعلام جزئیات برگزاری جشنواره موسیقی «آوای رویش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، جشنواره موسیقی «آوای رویش» از یکم تا دوازدهم شهریور به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس و با برگزاری برنامههای متنوع موسیقایی در مجتمع فرهنگی هنری مهر بومهن برگزار میشود.
در این دوره از جشنواره، ۹ آموزشگاه موسیقی شهرستان پردیس حضور دارند و در مجموع ۲۲۰ هنرجو در بخش رقابتی جشنواره به اجرای آثار خود میپردازند. این اجراها طیف متنوعی از سازهای ایرانی و غیرایرانی را شامل میشود و هنرجویان در سازهایی همچون تار، سهتار، سنتور و تمبک و همچنین پیانو، ویولن، گیتار، فلوت و بلز به رقابت میپردازند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پنج روز نخست جشنواره، یعنی از یکم تا پنجم شهریور، به اجرای آموزشگاههای شرکتکننده اختصاص دارد. پس از آن، بخش رقابتی جشنواره در روزهای دهم و یازدهم شهریور برگزار میشود و روز دوازدهم نیز مراسم اختتامیه، معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز خواهد بود. جزئیات مربوط به زمان برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
داوری اجراهای جشنواره «آوای رویش» بر عهده سه نفر از موزیسینها و فعالان حوزه موسیقی است که آثار و اجراهای هنرجویان را در بخشهای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهند.
در توضیحات تکمیلی این رویداد آمده است:
برگزاری این جشنواره حاصل حدود پنج ماه برنامهریزی و تلاش برای فراهم کردن زمینه حضور آموزشگاههای موسیقی و هنرجویان شهرستان پردیس است؛ رویدادی که تلاش دارد علاوه بر ایجاد فضای رقابت سالم میان هنرجویان، زمینهای برای دیدهشدن استعدادهای موسیقی شهرستان فراهم کند.
از نکات قابل توجه این دوره از جشنواره، استقبال مخاطبان از اجراهاست؛ بهگونهای که تاکنون بیش از هزار نفر از شهروندان شهرستان پردیس برای تماشای برنامهها و اجراهای جشنواره در مجتمع فرهنگی هنری مهر بومهن حضور پیدا کردهاند.
جشنواره «آوای رویش» به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس و با مسئولیت حمید نادری برگزار میشود.
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