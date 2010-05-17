قیمت اجاره سیلو در کشور افزایش یافت

حمید علیخانی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت ارایه تسهیلات به ماشین آلات و تجیهزات نان صنعتی گفت: مطابق سنوات گذشته، نرخ سود تسهیلات مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات ماشین آلات و تجهیزات نان صنعتی 12 درصد است که 5 درصد آن در قالب یارانه از سوی وزارت بازرگانی پرداخت می شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در عمل، نرخ سود تسهیلات که از سوی تولیدکنندگان نان صنعتی پراخت می شود، 7 درصد است. البته این ماشین آلات و تجهیزات در حال حاضر از کشورهای دنیا وارد می شود، بنابراین منطقی به نظر می رسد که برای حمایت از تولید داخل می توان خط تولید ماشین آلات نان صنعتی را در کشور راه اندازی کرد.

وی تصریح کرد: مطابق با برنامه ریزی انجام شده قرار بر این است که 400 کارخانه نان صنعتی در 5 سال آینده در کشور احداث شود، بنابراین راه اندازی خط تولید ماشین آلات نان صنعتی به نفع کشور است.

علیخانی همچنین در خصوص وضعیت تسهیلات به سیلوسازان گفت: قیمت اجاره سیلوها، 15 درصد افزایش یافته است. این یک کار اقتصادی است برای اینکه بتوان جاذبه ساخت سیلوهای استاندارد در کشور را بالا برد.