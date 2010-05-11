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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

ولی اسماعیلی به مهر خبر داد:

رای گیری مجلس جهت تجمیع انتخابات درهفته آینده/ زمان بررسی لایحه استان البرز

رای گیری مجلس جهت تجمیع انتخابات درهفته آینده/ زمان بررسی لایحه استان البرز

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها اعلام کرد که موضوع تجمیع انتخابات و تمدید شوراها با توجه به اینکه در کمیسیون رای آورده هفته آینده به صحن علنی مجلس می آید.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت که موضوع تمدید شوراها در کمیسیون سیاست داخلی و شوراها رای آورده و تصویب شده است و هفته آینده  برای رای گیری به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

وی همچنین با اشاره به تصویب موضوع استان شدن کرج در کمیسیون شوراها، گفت: 2 ماه طول می کشد تا این موضوع در صحن علنی مطرح و درنهایت نسبت به استان شدن کرج در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود.

نماینده گرمی خاطر نشان کرد: موضوع تشکیل استان البرز در ردیف مصوبات عادی کمیسیون است ، مگر اینکه 35 نفر از نمایندگان مجلس درخواست بدهند تا این موضوع بدون نوبت در مجلس بررسی شود.

کد مطلب 1080838

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