رای گیری مجلس جهت تجمیع انتخابات درهفته آینده/ زمان بررسی لایحه استان البرز

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت که موضوع تمدید شوراها در کمیسیون سیاست داخلی و شوراها رای آورده و تصویب شده است و هفته آینده برای رای گیری به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

وی همچنین با اشاره به تصویب موضوع استان شدن کرج در کمیسیون شوراها، گفت: 2 ماه طول می کشد تا این موضوع در صحن علنی مطرح و درنهایت نسبت به استان شدن کرج در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود.

نماینده گرمی خاطر نشان کرد: موضوع تشکیل استان البرز در ردیف مصوبات عادی کمیسیون است ، مگر اینکه 35 نفر از نمایندگان مجلس درخواست بدهند تا این موضوع بدون نوبت در مجلس بررسی شود.