به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند پیگیریهای مستمر برای تکمیل و راهاندازی مجموعه ورزشی فرهنگیان شهرستان دورود، مدیرکل دفتر تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش با حضور در این شهرستان از مجموعه ورزشی امام خمینی(ره) و استخر فرهنگیان بازدید میدانی کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود پروژه، ارزیابی موانع اجرایی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرح انجام شد.
بررسی میدانی روند اجرای پروژه
در این برنامه، سلطانی مدیرکل دفتر تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش به همراه جمشید دلفانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود، جمشیدی معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، شاکرمی رئیس اداره تربیتبدنی استان و علی لک معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، از بخشهای مختلف مجموعه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، موانع موجود و نیازهای اعتباری طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
استخر فرهنگیان؛ مطالبه جامعه فرهنگیان
پروژه احیای استخر فرهنگیان دورود به عنوان یکی از مطالبات مهم جامعه فرهنگیان این شهرستان، در حال حاضر برای تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری نیازمند تأمین منابع مالی است.
مسئولان حاضر در این بازدید با تأکید بر اهمیت نقش زیرساختهای ورزشی در ارتقای سلامت فرهنگیان و دانشآموزان، تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات پروژه و خروج آن از وضعیت نیمهتمام را ضروری دانستند.
بر اساس این گزارش، مقرر شد پیگیریهای لازم در سطح ملی برای تأمین منابع مورد نیاز این پروژه ادامه یابد تا زمینه بهرهبرداری از مجموعه ورزشی فرهنگیان دورود در آینده نزدیک فراهم شود.
