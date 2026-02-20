به خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال: مفهوم آیه ی ۲۵۰ سوره بقره «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» در کدام‌گزینه بیان شده است؟

۱- دنیا و آخرت، از آن خداست.

۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات

۳- رعایت انصاف

۴- پرهیز از اسراف

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

شماره برندگان روز نخست:



۹۶۱۵****۰۹۳۰

۷۱۹۰****۰۹۱۱

۹۶۲۳****۰۹۱۶

۸۴۷۹****۰۹۲۱

۰۷۹۰****۰۹۹۰

۴۱۸۹****۰۹۳۸

۴۶۵۵****۰۹۱۹

۸۳۶۸****۰۹۳۷

۷۲۷۰****۰۹۱۵

۳۰۲۵****۰۹۳۷

هرکدام از دارندگان شماره های بالا برنده جایزه یک میلیون تومانی شده اند.