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۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۴۵

امشب در دانشگاه تهران:

كيوان ساكت براي دانشجويان مي نوازد

خبرگزاري مهر - گروه دانشگاهي : كنسرت موسيقي سنتي و كلاسيك استاد كيوان ساكت امشب در دانشگاه تهران برگزار مي شود.

كيوان ساكت آهنگساز و نوازنده تار و سه تار ، در اين برنامه قطعاتي از موسيقي كلاسيك جهان را در كنار اجراي آثاري از ساخته هاي خود به صحنه مي برد از جمله اين قطعات مي توان به زنبور عسل ، اثر چايكفسكي ، سونات هايي از بتهون و قطعاتي از باخ اشاره كرد . در اين برنامه بهنام ابوالقاسم با ساز پيانو او را همراهي خواهد كرد .

 اين كنسرت موسيقي ساعت 30: 20 امشت در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود. بهاي بليط اين كنسرت كه براي دانشجويان عرضه مي شود ، 1000 تومان اعلام شده است. پيش از اين نيز ساكت به همراه مازيار حيدري ، پيانيست در اين تالار به اجرا برنامه پرداخته بود . 

کد مطلب 108107

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