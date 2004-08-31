كيوان ساكت براي دانشجويان مي نوازد

كيوان ساكت آهنگساز و نوازنده تار و سه تار ، در اين برنامه قطعاتي از موسيقي كلاسيك جهان را در كنار اجراي آثاري از ساخته هاي خود به صحنه مي برد از جمله اين قطعات مي توان به زنبور عسل ، اثر چايكفسكي ، سونات هايي از بتهون و قطعاتي از باخ اشاره كرد . در اين برنامه بهنام ابوالقاسم با ساز پيانو او را همراهي خواهد كرد .

اين كنسرت موسيقي ساعت 30: 20 امشت در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي شود. بهاي بليط اين كنسرت كه براي دانشجويان عرضه مي شود ، 1000 تومان اعلام شده است. پيش از اين نيز ساكت به همراه مازيار حيدري ، پيانيست در اين تالار به اجرا برنامه پرداخته بود .