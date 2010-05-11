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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

واکنش به گزارش مهر /

سازمان استاندارد: لیست طلافروشان متخلف منتشر می‌شود

سازمان استاندارد: لیست طلافروشان متخلف منتشر می‌شود

سازمان استاندارد در واکنش به گزارش امروز خبرگزاری مهر مبنی بر ماجرای عرضه طلا با عیار پائین در بازار اعلام کرد لیست طلافروشانی که طلا با عیار پائین در بازار عرضه کرده‌اند، موجود و قابل انتشار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اشاره به گزارش امروز این خبرگزاری با عنوان " ماجرای عرضه طلا با عیار پائین در بازار و اظهارات رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر" اعلام کرد نشانی و مشخصات واحدهای متخلفی که اقدام به عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و یا علامت استاندارد نموده اند، در این اداره کل موجود است.

این اداره کل تصریح کرد: در صورت درخواست سازمانها و مراکز ذیربط منجمله اتحادیه کشوری طلا و جواهر و برای تنویر افکار عمومی، این لیست قابل انتشار است.

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران بار دیگر تاکید کرد: عرضه و فروش مصنوعات مذکور بدون علامت استاندارد و کدشناسایی غیرمجاز بوده و به شهروندان توصیه می شود از خرید هرگونه کالای مشابه خودداری کنند.

کد مطلب 1081224

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