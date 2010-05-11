به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اشاره به گزارش امروز این خبرگزاری با عنوان " ماجرای عرضه طلا با عیار پائین در بازار و اظهارات رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر" اعلام کرد نشانی و مشخصات واحدهای متخلفی که اقدام به عرضه مصنوعات با عیار پائین تر از استاندارد و یا علامت استاندارد نموده اند، در این اداره کل موجود است.

این اداره کل تصریح کرد: در صورت درخواست سازمانها و مراکز ذیربط منجمله اتحادیه کشوری طلا و جواهر و برای تنویر افکار عمومی، این لیست قابل انتشار است.

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران بار دیگر تاکید کرد: عرضه و فروش مصنوعات مذکور بدون علامت استاندارد و کدشناسایی غیرمجاز بوده و به شهروندان توصیه می شود از خرید هرگونه کالای مشابه خودداری کنند.