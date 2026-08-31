درخشش فیلم کوتاه چهارمحال و بختیاری در جشنواره ملی «شهرنما»

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «زینگ» به کارگردانی اردوان محمودیان و محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری، موفق به کسب دیپلم افتخار و عنوان «شایسته تقدیر» در بخش فیلم‌های ۱۲۰ ثانیه‌ای سومین جشنواره ملی فیلم رفسنجان (شهرنما) شد.

سومین دوره جشنواره ملی فیلم «شهرنما» با هدف ارج نهادن به ظرفیت‌های سینمایی شهرها و واکاوی تأثیرات متقابل مدیریت شهری و زندگی شهروندی، به کار خود پایان داد.

در این رویداد که با شعار «شهر، امید و آینده» و با تمرکز بر رویکردهای تعاملی و مسئله‌محوری برگزار شد، فیلم کوتاه «زینگ» توانست نگاه هیئت داوران را به خود جلب کرده و در رقابت با آثار برتر کشوری، جایزه دیپلم افتخار«شایسته تقدیر» بخش فیلم‌های ۱۲۰

ثانیه‌ای را از آن خود کند.

این جشنواره که از سوی انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری دفتر رفسنجان برگزار شد، با دبیری هنری بابک نکویی و دبیری علمی رضا فهیمی، در شهر رفسنجان به عنوان یکی از کانون‌های فعال فیلم کوتاه، میزبان آثار هنرمندان سراسر کشور بود. مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی شامگاه یکشنبه هشتم شهریورماه در تالار خیام رفسنجان برگزار شد.

فیلم کوتاه «زینگ» که با روایتی خلاقانه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن (۱۲۰ ثانیه) تولید شده است، به چالش‌های زیست آپارتمان‌نشینی و سوءتفاهم‌های انسانی می‌پردازد. داستان این فیلم پیرامون پیرزنی است که با نیت خیرخواهانه برای کمک به همسایه طبقه بالایی خود اقدام می‌کند، اما این تلاش در چرخه‌ای از سوءتفاهم‌های ناخواسته گرفتار می‌شود.

این اثر با بهره‌گیری از زبان تصویر، بر اهمیت ارتباطات انسانی در بافت شهری تأکید دارد.

در این فیلم کوتاه، زهرا برومند، بهزاد صفار، یاسمن نصیری، خدیجه جمشیدی، ادلیا معتمدیان و علی دانش به ایفای نقش می‌پردازند و از دیگر عوامل این فیلم کوتاه ۱۲۰ ثانیه‌ای می‌توان به کاظم فرامرزی «مدیر تصویربردار»، سجاد شیرازی «صدابردار»، سینا کوهی فایق «تدوین و صداگذاری» و احمد رضا باقری «طراح پوستر» اشاره کرد.

موفقیت «زینگ» در جشنواره ملی «شهرنما»، بار دیگر ظرفیت‌های هنری هنرمندان چهارمحال و بختیاری را در عرصه سینمای کوتاه کشور اثبات کرد.