رسانه ها اهمیت موقوفات را در جامعه نمایان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در ساری افزود: فرهنگ وقف واهمیت موقوفات باید رسانه ای شود تا افکارعمومی به این امر مهم معطوف شود.

وی خاطرنشان کرد: شبکه طبرستان آمادگی تولید برنامه های مستند در راستای معرفی امامزاده ها را دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران در ادامه از ساخت و تولید نمایش رادیویی حکومت مرعشیان و علویان، تولید انیمیشن تشکیل این حکومت در استان، تولید مستند تلویزیونی، معرفی اماکن متبرکه مازندران در راستای ترویج فرهنگ وقف در استان خبر داد.

حمیدی وجود امامزاده ها را نمادی از ارادت مردم به ساحت ولایت وامامت در این استان دانست و گفت: وجود رقبه های امامزاده ها مایه مباهات مازندرانی ها و نشان دهنده ولایت مداری مردان این دیار بوده و اولین حکومت شیعیی یعنی مرعشیان وعلویان دراین خطه رقم خورد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با قدردانی از عملکرد این شبکه در امر فرهنگ سازی وقف گفت: مازندران از لحاظ دارابودن رقبه های امامزاده ها، رتبه دوم و از لحاظ موقوفات رتبه سوم کشور را داراست.

وی افزود: توجه به جایگاه اماکن متبرکه و موقوفات از مهمترین انتظارات اداره کل اوقاف و امورخیریه استان از رسانه استانی و رسانه های مکتوب و مجازی است.