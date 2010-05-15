14 داور خارجی در مسابقات فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا حضور دارند

فرج الله یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: چهار داور از جمهوری اسلامی ایران و 14 داور از کشورهای بنگلادش، هندوستان، مالدیو، نپال، پاکستان، سوریه و افغانستان، در این مسابقات شرکت دارند.

یثربی با بیان اینکه از داورانی که این مسابقات را قضاوت می کنند تست عملی، تست زبان انگلیسی و آموزش داوری گرفته می شود، ادامه داد: داوران قبل از شروع مسابقات، در کلاس قوانین داوری شرکت می کنند.

مسئول کمیته داوران مسابقات با اشاره به این موضوع که یکی از داوران شرکت کننده در این مسابقات همدانی است، افزود: داورانی که در این مسابقات شرکت می کنند، باید درجه ملی یا درجه یک داوری را احراز کرده باشند و سن آنها کمتر از 25 سال باشد.

وی به نحوه ارتقای سطح داوران استان همدان نیز اشاره کرد و گفت: برای ارتقای سطح داوران این استان، هفته ای دو جلسه تمرین آمادگی جسمانی برگزار می‌شود و هر سه ماه یک بار تست آمادگی جسمانی و تست تئوری گرفته می شود تا بهترین ها، برای قضاوت مسابقات لیگ کشوری، به فدراسیون فوتبال کمیته داوران معرفی شوند.

گفتنی است: مسابقات بین المللی فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا، از 20 اردیبهشت تا 2 خرداد در دو بخش کلاس های آموزشی و بازی‌ها به میزبانی هیئت فوتبال استان همدان برگزار می شود.