۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

کلاس ارتقاء درجه داوری فوتبال هرمزگان برگزار شد

بندرعباس ـ کلاس ارتقاء داوران از درجه سه به دو با حضور ۲۵ داور و مدرسان رسمی فدراسیون در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس ارتقا درجه داوری فوتبال هرمزگان از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه به همت هیأت فوتبال استان در سالن کنفرانس اسکله شهید حقانی بندرعباس برگزار شد.

در این دوره حسن موسوی در بخش تئوری و قاسم واحدی در بخش آمادگی جسمانی به تدریس پرداختند و ۲۵ داور از شهرهای مختلف استان در آزمون‌های تئوری و جسمانی شرکت کردند.

در مراسم اختتامیه مسئولان هیأت فوتبال استان و کمیته داوران حضور یافتند و از تلاش مدرسان و داوران تقدیر شد.

به شرکت‌کنندگان گواهی حضور و یک قاب عکس یادبود اهدا شد.

هدف این دوره ارتقای سطح علمی و آمادگی جسمانی داوران و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در سطوح بالاتر داوری کشور اعلام شده است.

کد خبر 6625388

