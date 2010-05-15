خبرهای کوتاه ورزشی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کلاس بازآموزی ووشو سن شو بانوان گیلان در رشت برگزارشده است،در این کلاس سه روزه که از دیروز آغاز شده است 45 نفر از قهرمانان و مربیان برتر گیلان آخرین اطلاعات تئوری و عملی این رشته را از " اکرم طاهری " مربی تیم ملی درسالن تختی ورزشگاه عضدی رشت فرا می گیرند.

رقابتهای والیبال فرهنگیان گیلان با معرفی تیم های برتر پایان یافت

در پایان این رقابتها تیمهای رودبار، رودسر و رضوانشهر اول تا سوم شدند، در رقابتهای والیبال فرهنگیان گیلان 143 ورزشکار در قالب 13 تیم به مدت سه روز در سالن شهدای دانش آموز رشت با هم رقابت کردند.

چوکای تالش در خانه با شاهین تهران به تساوی 2-2 رسید

در هفته اول دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته سوم کشور تیم چوکار تالش برابر میهمان خود شاهین تهران به تساوی 2-2 رسید.

این تیم با هشت امتیاز درصدر جدول گروه دوم قرار دارد، این رقابتها به علت اعتراض به داوری از سوی تماشاگران به حاشیه کشیده شد.

پایان رقابتهای شنای کارکنان کمیته امداد منطقه یک کشور در کلاچای رودسر

رقابتهای شنای کارکنان کمیته امداد منطقه یک کشور با معرفی نفرات برتر در کلاچای رودسر پایان یافت.در پایان رده سنی 36 تا40 سال حسن مولوی از آذربایجان شرقی، در رده سنی کمتر از35 سال فرشاد نجفی و در رده سنی بیشتر از41 سال غلامرضا آرامش هر دو از کردستان به مقام قهرمانی رسیدند.

نفرات اول و دوم هر رده سنی به رقابتهای سراسری راه می یابند.

در ادامه رقابتهای والیبال نیز آذربایجان شرقی مقابل آذربایجان غربی و گیلان برابر زنجان دو بر صفر به برتری رسیدند و همدان دو بر یک از سد اردبیل گذشت.

در فوتسال نیز گیلان سه بر دو کردستان را برد، زنجان 11 بر دو اردبیل را در هم کوبید و آذربایجان غربی 11 بر سه مغلوب همدان شد.

در نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه یک کشور179 ورزشکار در قالب 30 تیم از هفت استان در پنج رشته ورزشی با هم رقابت می کنند.

تیم فوتبال داماش گیلان با پیروزی مقابل برق شیراز یک پله صعود کرد

در هفته بیست و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان داماش گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت توانست دو بر یک برق شیراز را با شکست بدرقه کند.

گلهای تیم داماش را رضا طاهری در دقایق 33 و 82 و تک گل برق شیراز را علی علیزاده در دقیقه 27 به ثمر رساند.

داماش با این پیروزی با 36 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به نفت تهران در مکان دوم جدول گروه دوم ایستاد و جای برق را گرفت.

سپیدرود رشت به لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کرد

در مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتبال ایران سپیدرود رشت در یاسوج چهار بر دو مغلوب شهرداری این شهر شد اما چون استقلال جنوب تهران نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم مقابل صنعت گاز سرخس مغلوب شد. سپیدرود با 10امتیاز به عنوان تیم اول گروه دوم به لیگ دسته اول فوتبال ایران صعود کرد. هر دو گل سپیدرود را مصطفی حق شناس به ثمر رساند.

دونده گیلانی به عضویت تیم ملی بانوان کشوردرآمد

در پایان رقابتهای دو و میدانی بانوان ایران انتخابی تیم ملی شبنم رادمرد دررده سنی نوجوانان ماده پرتاب وزنه به مقام قهرمانی رسید و به عضویت تیم ملی کشور برای شرکت در رقابتهای آسیایی درآمد..

تیم ملی دو ومیدانی بانوان اول خرداد ماه در رقابتهای آسیایی سنگاپور به میدان می رود.