به گزارش خبرنگار مهر، این نشست که شنبه شب پس از نمایش فیلم جدید آلن " با یک غریبه قد بلند سبزه رو آشنا میشوی"برگزار شد ، بیش از یک ساعت به طول انجامید و حاضران درباره موضوعات مختلفی پرسش های خود از آلن را مطرح کردند.
بر خلاف فیلم قبلی آلن " ویکی کریستینا بارسلونا" که دو سال پیش در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت داشت ، این بار فیلم جدید او در بخش خارج از مسابقه به نمایش در آمد اما نشست خبری او همچنان بیشترین استقبال کننده را در میان فیلمهای به نمایش در آمده در جشنواره امسال بود.
نایومی واتس و جاش برولین دو بازیگر اصلی فیلم نیز آلن را در این نشست همراهی می کردند.آلن 74 ساله در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اگر مانند مانوئل دی اولیویرا فیلمساز پرتغالی 100 سال عمر کند باز هم فیلم خواهد ساخت گفت : اگر در آن سن سرحال باشم قطعا فیلمسازی را ادامه می دهم .اما اینکه چه فیلمی خواهم ساخت بستگی به حال و هوایم در آن روزگار خواهد داشت.
زمانی که از آلن درباره مرگ پرسیده شد نیزبا طنز ویژه خود گفت : به شدت با مرگ مخالفم! پاسخی که خنده حضار را در پی داشت.در ادامه آلن گفت که جهان بینیاش از سن 6 سالگی تاکنون تغییری نکرده است : نگاهی عبوس و بد بینانه به جهان دارم.در پیر شدن هیچ فضیلتی وجود ندارد.پیر شدن کار بیخودی است ! توصیه می کنم دنبالش نباشید!
یکی از حاضران با اشاره به غیبت آلن در فیلمهای اخیرش پرسید چه زمانی دوباره به دنیای بازیگری بر می گردد؟ پاسخ این بود :دیگر برای بازی در نقش شخصیت فیلمهایم زیادی پیر شدهام.تازه دیگر نمی توانم دیالوگ های فیلمنامه را حفظ کنم.حتی فیلمنامههایی که خودم می نویسم.
آلن در ادامه نشست گفت که از فیلمهای سالیان اخیر هالیوود هیچ لذتی نمی برد.اما فیلم هایی از کشور های دیگر برایش جذابیت و تازگی دارد : این فیلم ها میتوانند مکزیکی ، ایرانی ، چینی یا اروپایی باشند.در پایان وودی آلن از کیت بلنشت و ریز ویترسپون به عنوان بازیگرانی یاد کرد که مایل است با آنها کار کند.
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