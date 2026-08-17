فرماندار شمیرانات: مدیران باید پاسخگوی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تدوین نقشه راه توسعه روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: مسائل و نیازهای مناطق مختلف شمیرانات بر اساس اولویتبندی و بررسیهای کارشناسی احصا شده و برنامهریزی برای رفع مشکلات و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در دستور کار قرار دارد.
فرماندار شمیرانات با تأکید بر اینکه عدالت در توزیع خدمات یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: نگاه ما این است که همه نقاط شمیرانات، از مرکز شهرستان تا بخشها و روستاها، متناسب با نیازها و ظرفیتهای خود مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: توجه متوازن به مناطق مختلف میتواند علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، احساس تعلق مردم به محل زندگی خود را نیز تقویت کند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید در دوره مسئولیت خود، کارنامهای قابل دفاع از خدمترسانی به مردم ارائه دهند.
نقشه راه روستاهای شمیرانات آماده است
فرماندار شمیرانات با اشاره به سفرهای انجامشده به روستاهای شهرستان گفت: همه روستاهای شمیرانات مورد بازدید قرار گرفتهاند و مسائل و مطالبات آنها در قالب یک نقشه راه مشخص شده است.
توکلی کجانی افزود: در نشستهای تخصصی، وضعیت اجرای برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی بررسی شده و با وجود شرایط و محدودیتهای ایجادشده در ماههای گذشته، بخشی از برنامههای پیشبینیشده به مرحله اجرا رسیده است.
وی تأکید کرد: نظام مسائل شهرستان تدوین شده و موضوعاتی که از سوی اصحاب رسانه و مردم مطرح میشود نیز در این چارچوب مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.
روکش معابر و اجرای طرحهای هادی در دستور کار
فرماندار شمیرانات همچنین از برنامهریزی برای بهسازی و روکش آسفالت معابر شهرستان خبر داد و گفت: اولویتبندی لازم در این زمینه انجام شده و هدفگذاری شده است که طی دو سال آینده، وضعیت معابر شهرستان بهبود یابد.
وی اجرای طرحهای هادی روستایی را از دیگر اولویتها عنوان کرد و افزود: رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی روستاها، از جمله مسائل مربوط به آب شرب، بهصورت مستمر پیگیری میشود.
توکلی کجانی با اشاره به وضعیت آب شرب برخی روستاها گفت: برای رفع مشکلات موجود، از جمله در روستاهای لواسان بزرگ، نیکنامده و رسنان، برنامهریزیهایی انجام شده و اجرای طرحهای مرتبط با تأمین و تصفیه آب در دستور کار قرار دارد.
تأکید بر ایمنی گردشگران و کوهنوردان
فرماندار شمیرانات با اشاره به حوادث احتمالی در ارتفاعات و مناطق گردشگری شهرستان اظهار کرد: جلسات تخصصی برای افزایش ایمنی در این مناطق برگزار شده و از ظرفیت گروههای مردمی و جامعه کوهنوردی نیز استفاده خواهد شد.
وی گفت: شمیرانات به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده گردشگری و طبیعی، نیازمند برنامهریزی دقیق برای حفظ ایمنی گردشگران است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشند.
توکلی کجانی همچنین درباره خدمات درمانی مرتبط با گزش جانوران سمی گفت: پروتکلهای درمانی لازم به مراکز درمانی ابلاغ شده و مراکز تعیینشده، از جمله مرکز جامع سلامت لواسان و بیمارستان شهدای تجریش، باید خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.
انرژی و فیبر نوری؛ برنامه کوتاهمدت و بلندمدت
وی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای انرژی در شهرستان گفت: برای توسعه و تقویت شبکه برق در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت تدوین شده است.
فرماندار شمیرانات افزود: اگرچه در حال حاضر مشکل حادی در زمینه تأمین انرژی وجود ندارد، اما مدیریت مصرف و صرفهجویی همچنان ضروری است.
توکلی کجانی توسعه فیبر نوری را نیز از برنامههای مورد پیگیری عنوان کرد و گفت: این طرح در زمره اولویتهای دولت قرار دارد و اجرای آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، اپراتورها و مجموعه مخابرات است.
تأکید بر مقابله با فساد و تکمیل پروژههای خدماتی
وی با اشاره به ضرورت مقابله با فساد و سوءجریانهای احتمالی در دستگاهها گفت: مبارزه با فساد باید به یک اولویت مشترک میان همه ارکان اجرایی تبدیل شود و در این زمینه، رسانهها نیز میتوانند با انعکاس مستند مسائل، به شناسایی و پیگیری مشکلات کمک کنند.
فرماندار شمیرانات همچنین از پیگیری طرحهایی از جمله توسعه میادین عرضه محصولات، بهسازی جاده جنگل، رسیدگی به وضعیت برخی پروژههای عمرانی و ساماندهی پسماندهای عفونی خبر داد.
وی تأکید کرد: مجموعه موضوعاتی که از سوی اصحاب رسانه در این نشست مطرح شد، در نظام مسائل شهرستان دیده شده و دستگاههای مسئول موظف به پیگیری آنها هستند.
فرماندار شمیرانات: نقد منصفانه، لازمه امیدآفرینی است
توکلی کجانی در بخش پایانی سخنان خود، نقش رسانهها را در افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران مؤثر دانست و گفت: نقد سازنده و منصفانه باید وجود داشته باشد، اما در کنار بیان مشکلات، اقدامات انجامشده نیز باید به اطلاع مردم برسد.
وی افزود: نه بزرگنمایی مشکلات و نه کوچکنمایی اقدامات، هیچکدام به نفع جامعه نیست و رسانهها باید با روایت دقیق، مستند و منصفانه، تصویری واقعی از شرایط شهرستان ارائه کنند.
فرماندار شمیرانات با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: در جلسات مختلف به مدیران دستگاهها تأکید شده است که نسبت به مطالبات و انتقادهای مردم پاسخگو باشند و حتی در مواردی که قصور یا کمکاری وجود داشته، موضوع بهصورت شفاف بیان شود.
توکلی کجانی برگزاری میزهای خدمت را یکی از ابزارهای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان عنوان کرد و افزود: برگزاری این برنامهها در مناسبتهای مختلف ادامه خواهد داشت تا مردم بتوانند مسائل و مطالبات خود را مستقیماً با دستگاههای اجرایی مطرح کنند.
وی در پایان گفت: رسانهها میتوانند در افزایش اعتماد عمومی نقش مهمی ایفا کنند و انعکاس دقیق واقعیتها، همراه با شفافیت و پاسخگویی مسئولان، میتواند زمینه تقویت ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
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