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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

شب شعر «خانه پدری» در ایرانشهر برگزار می‌شود

شب شعر «خانه پدری» در ایرانشهر برگزار می‌شود

زاهدان- معاون حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری شب شعر «خانه پدری» به مناسبت چهلمین روز بدرقه پدر شهیدمان در ایرانشهر خبر داد.

مرتضی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری شب شعر «خانه پدری» اظهار کرد: این برنامه به مناسبت چهلمین روز بدرقه پدر شهیدمان و با محوریت بازخوانی خاطرات و سال‌های حضور ایشان در ایرانشهر برگزار می‌شود.

معاون هنری حوزه هنری سیستان و بلوچستان افزود: ایرانشهر یکی از نقاط مهم در مسیر زندگی و خاطرات پدر شهیدمان است و مردم این شهر، خاطرات ارزشمندی از سال‌های حضور و ارتباط ایشان با مردم در ذهن دارند. «خانه پدری» فرصتی است تا بخشی از این خاطرات و روایت‌های ماندگار، در قالب شعر و زبان هنر بازتاب پیدا کند.

شب شعر «خانه پدری» در ایرانشهر برگزار می‌شود

خسروی ادامه داد: در این برنامه جمعی از استادان و شاعران برجسته کشوری و استانی حضور خواهند داشت و اشعار خود را با موضوعات مرتبط با این مناسبت و خاطرات پدر شهیدمان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به نقش ادبیات در ثبت خاطرات جمعی عنوان کرد: شعر می‌تواند بخشی از ناگفته‌های یک دوره تاریخی را به زبانی ماندگار روایت کند. برگزاری این محفل نیز تلاشی برای پیوند میان خاطره، شعر و روایت مردمی از سال‌های حضور پدر شهیدمان در ایرانشهر است.

وی خاطرنشان کرد: شب شعر «خانه پدری» پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بیت رهبری ایرانشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6919109

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