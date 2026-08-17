مرتضی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری شب شعر «خانه پدری» اظهار کرد: این برنامه به مناسبت چهلمین روز بدرقه پدر شهیدمان و با محوریت بازخوانی خاطرات و سال‌های حضور ایشان در ایرانشهر برگزار می‌شود.

معاون هنری حوزه هنری سیستان و بلوچستان افزود: ایرانشهر یکی از نقاط مهم در مسیر زندگی و خاطرات پدر شهیدمان است و مردم این شهر، خاطرات ارزشمندی از سال‌های حضور و ارتباط ایشان با مردم در ذهن دارند. «خانه پدری» فرصتی است تا بخشی از این خاطرات و روایت‌های ماندگار، در قالب شعر و زبان هنر بازتاب پیدا کند.

خسروی ادامه داد: در این برنامه جمعی از استادان و شاعران برجسته کشوری و استانی حضور خواهند داشت و اشعار خود را با موضوعات مرتبط با این مناسبت و خاطرات پدر شهیدمان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به نقش ادبیات در ثبت خاطرات جمعی عنوان کرد: شعر می‌تواند بخشی از ناگفته‌های یک دوره تاریخی را به زبانی ماندگار روایت کند. برگزاری این محفل نیز تلاشی برای پیوند میان خاطره، شعر و روایت مردمی از سال‌های حضور پدر شهیدمان در ایرانشهر است.

وی خاطرنشان کرد: شب شعر «خانه پدری» پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بیت رهبری ایرانشهر برگزار خواهد شد.