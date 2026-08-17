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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

امام جمعه خارگ: فرهنگ بسیجی در متن زندگی اجتماعی مردم جریان داشته باشد

امام جمعه خارگ: فرهنگ بسیجی در متن زندگی اجتماعی مردم جریان داشته باشد

خارگ- امام جمعه خارگ گفت: فرهنگ بسیجی یکی از ارزشمندترین میراث‌های انقلاب اسلامی است که باید در متن زندگی اجتماعی مردم جریان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر صبح دوشنبه در مراسم معارفه جانشین سپاه ثارالله خارگ با اشاره به اهمیت فرهنگ بسیجی اظهار کرد: بسیج صرفاً یک مجموعه و ساختار سازمانی نیست، بلکه یک فرهنگ و تفکر مبتنی بر ایمان، اخلاص، ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور در میدان است.

وی افزود: در جزیره خارگ اقدامات مؤثر و ارزشمندی در حوزه فرهنگی انجام شده و بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها با تکیه بر ظرفیت بسیج، جوانان و نیروهای مؤمن و دغدغه‌مند جزیره شکل گرفته است.

تقویت روحیه بسیجی در عرصه فرهنگ

امام جمعه خارگ با بیان اینکه فرهنگ بسیجی باید در متن زندگی اجتماعی مردم جریان داشته باشد، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه بسیجی در عرصه فرهنگ، خدمت‌رسانی، جهاد تبیین و مقابله با جنگ نرم دشمن هستیم.

کارگر با اشاره به پیشینه پرافتخار خارگ در دوران دفاع مقدس گفت: خارگ در طول سال‌های جنگ تحمیلی بارها مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما مردم، بسیجیان، نیروهای نظامی و کارکنان صنعت نفت با ایستادگی خود اجازه ندادند این جزیره راهبردی از مسیر خدمت به کشور خارج شود.

وی ادامه داد: میراث ماندگار بسیجیان خارگ تنها متعلق به گذشته نیست؛ در جنگ‌ها و بحران‌های اخیر نیز روحیه ایثار، مقاومت و حضور در میدان را در میان نیروهای بسیجی این جزیره شاهد بوده‌ایم و این میراث ارزشمند باید به نسل جوان منتقل شود.

انجام اقدامات مؤثر و ماندگار فرهنگی

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: آنچه امروز از مقاومت و ایستادگی در خارگ به یادگار مانده، نتیجه سال‌ها مجاهدت انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط پای انقلاب، کشور و مردم ایستادند و فرهنگ بسیجی را در عمل معنا کردند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه سپاه و بسیج خارگ، برای جانشین جدید سپاه ثارالله خارگ آرزوی توفیق کرد و گفت: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جزیره، مسیر اقدامات مؤثر و ماندگار فرهنگی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6919111

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