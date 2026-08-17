تاجرنیا: اشتباه کردم به هواداران قول باز شدن پنجره دادم

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، درباره انتقادها نسبت به فعالیت‌های باشگاه در حوزه‌های مختلف ورزشی و اینکه این موضوع ممکن است باعث کاهش تمرکز مدیریت باشگاه بر فوتبال شود، توضیحاتی ارائه کرد و به موضوع بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال نیز واکنش نشان داد.

تاجرنیا در پاسخ به این انتقاد که از چند ماه قبل وعده باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال داده شده بود اما این اتفاق رخ نداد، اظهار کرد: در مورد هزینه‌ها، بسیاری از این تیم‌ها اصلاً بدون هزینه و با اسپانسرهایی که دارند اداره می‌شوند. از طرف دیگر، ساختار جدیدی که در باشگاه ایجاد کرده‌ایم شامل یک سازمان فوتبال، یک سازمان ورزش‌های قهرمانی غیرفوتبالی و همچنین بخش ورزش زنان است که هر کدام مدیر و سازمان مشخص خود را دارند و کارشان را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اینکه در دوره‌های گذشته برخی مدیران کوتاهی‌هایی داشته‌اند، موضوعی طبیعی در مدیریت باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس است و من قصد ندارم از آنها انتقاد کنم. من تلاش کردم پنجره نقل‌وانتقالات را باز کنم، اما اینکه این تلاش موفق نشده، ارتباطی با این موضوع ندارد که بگوییم من توجه کمتری به فوتبال داشته‌ام و بابت قول باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی که به هواداران دادم اشتباه کردم.

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره اقداماتی که برای تیم فوتبال این باشگاه انجام شده است، گفت: تیم ما جزو نخستین تیم‌هایی بود که تشکیل شد و چهار هفته پیش از آغاز مسابقات تمریناتش را شروع کرد. علاوه بر کمپ ناصر حجازی که به‌شدت در حال تقویت آن هستیم، زمین شماره چهار مجموعه ورزشی آزادی را نیز گرفتیم تا تیم تمرینات خود را در آنجا انجام دهد.

تاجرنیا افزود: توجه به فوتبال یعنی اینکه ۳۰ درصد دستمزد بازیکنان را پیش از آغاز فصل پرداخت کردم و امروز نیز پاداش پیروزی بازی دو روز قبل را پرداخت می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده در رسانه‌ها عنوان کرد: استقلال مورد توجه است و امروز هم بنده که کوچک‌ترین فردی هستم که به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می‌کنم، در صدر اخبار قرار دارم و همه دوست دارند مطلبی درباره ما مطرح کنند تا رسانه‌شان دیده شود. این اشکالی ندارد و من حق می‌دهم؛ بالاخره کاسبی رسانه هم این است که هر روز خبری را مطرح کند. اما نباید این موضوع در نهایت باعث شود ما از کارهای خوبی که انجام می‌دهیم پشیمان شویم یا شرایطی برای باشگاه تعیین شود.

سرپرست مدیرعاملی استقلال تصریح کرد: حتی اگر از من انتقاد کنند، هیچ اشکالی ندارد. گاهی به من توهین هم می‌کنند که آن هم اشکالی ندارد و من به جان می‌پذیرم. من یک استقلالی هستم و می‌دانم جایی که حضور پیدا کرده‌ام باید بسیاری از تنش‌ها را به جان بخرم. ایستاده‌ام و مطمئنم حرکتی که داریم انجام می‌دهیم، حرکتی رو به جلو خواهد بود.

تاجرنیا با اشاره به استفاده از بازیکنان جوان و محصولات آکادمی استقلال گفت: یکی از آرزوهایی که همیشه در فوتبال بزرگ مطرح می‌شد این بود که از بازیکنان پایه استفاده شود. فرصتی پیش آمد که این کار را انجام دهیم. نمی‌خواهم بگویم بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات فرصت خوبی بود؛ به هیچ عنوان چنین اعتقادی ندارم و تمام تلاش خود را برای باز شدن پنجره انجام دادیم. وقتی وکیل به من قول می‌دهد، من هم به هوادار قول می‌دهم. اشتباه من این بوده که امید دادم، اما مقصر این اتفاق نبودم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، اتفاق خوبی که افتاده این است که هفت نفر از اعضای تیم‌های پایه امسال به عنوان بازیکن اصلی به تیم اضافه شده‌اند و اینها اتفاقات خوبی است که در فوتبال استقلال رخ داده است.

سرپرست مدیرعاملی استقلال همچنین درباره حضور این تیم در رقابت‌های آسیایی گفت: استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند و ما با غول‌های آسیا رقابت می‌کنیم. با هزینه‌هایی یک بیستم، یک سی‌ام و حتی یک پنجاهم برخی از آن تیم‌ها در حال رقابت هستیم.

تاجرنیا در پایان گفت: اگر مجموعه داخلی ما، هوادار، رسانه و کارشناسان در این جریان به کمک ما نیایند و دائم فقط مسئله این باشد که انتقاد کنیم، من حرفی ندارم. ظرفیت من زیاد است و پاسخگویی من به مطبوعات و رسانه‌ها هم زیاد است و از هیچ چیزی هراس ندارم. حتی همین امروز اگر از استقلال بروم، خوشحال‌ترم از اینکه فردا بروم. مسئله من این است که کاری نکنیم تیم‌ها و باشگاه‌های ما تحت فشار قرار بگیرند و اگر مدیری قرار است اقدام خوبی انجام دهد، آن اقدام خوب هم دیده نشود. در هر صورت، انتقادها را به گوش جان می‌شنوم اما این انتقادها من را از کارهای خوبی که در حال انجام آن هستیم منصرف نخواهد کرد.