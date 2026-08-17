کشف ۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: این طرح در اجرای آرامش در شهر و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، با هدف دستگیری توزیع کنندگان، خرده فروشان، معتادان متجاهر در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این طرح ها روزانه در طول ماه اجرا می شود، ادامه داد: ماموران در جریان این طرح تعداد ۲۶۵ نفر معتادمتجاهر و پرخطر و ۸ نفرخرده فروش و ۱ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضایی معرفی کنند که از دستاورد های دیگر این طرح کشف ۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی وسنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودرو سواری بوده است.

فرمانده انتظامی مراغه خاطر نشان کرد: به جهت افزایش رضایتمندی مردمی اجرای این طرح ها همچنان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می تواننددرصورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس موضوع را به پلیس اطلاع دهند.