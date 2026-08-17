ارائه ۶۳۱ هزار خدمت درمانی به مردم کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ بهگام ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و تبریک روز خبرنگار با قدردانی از صبر و استقامت خانوادههای آزادگان و همچنین نقش خبرنگاران در اطلاعرسانی، اظهار کرد: تعامل سازنده میان رسانهها و مجموعه درمان تأمین اجتماعی باید تداوم داشته باشد و اطلاعرسانی دقیق و منصفانه، به عنوان حق مردم و وظیفه رسانهها، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ممکن است در هر مجموعه درمانی مشکلاتی مانند نوبتدهی یا ارائه خدمات وجود داشته باشد، اما آمار عملکرد نشاندهنده تلاش مستمر کارکنان برای ارائه خدمات به بیمهشدگان است.
ارائه ۶۳۱ هزار خدمت درمانی در چهار ماه به مردم استان
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد مراکز ملکی این مدیریت در چهار ماه نخست سال، گفت: در این مدت مجموعاً ۶۳۱ هزار خدمت در مراکز ملکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در بخش بیمارستانی نیز هزار و ۹۳۵ مورد عمل جراحی، یک هزار و ۳۸۰ مورد بستری و ۲۷۵ مورد خدمت کلینیکی سرپایی انجام شده است، ادامه داد: این میزان خدمت با توجه به جمعیت استان و جامعه هدف تأمین اجتماعی، قابل توجه دانست و تلاش مجموعه درمان تأمین اجتماعی بر این است که بیمهشدگان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب و کمترین هزینه دریافت کنند.
نوبتدهی با سامانه ۵۰ خطی
بهگام درباره مشکلات نوبتدهی در کلینیک های تامین اجتماعی استان هم با اشاره به اینکه برای تسهیل دریافت نوبت، از سال گذشته سامانه متمرکز با ۵۰ خط فعال به شماره ۰۷۴۳۱۱۸۶ راهاندازی شده و خطوط دیگری نیز برای تسهیل فرآیند نوبتگیری فعال است، تاکید کرد: راهاندازی این سامانه بخش قابل توجهی از مشکلات گذشته در زمینه نوبتدهی را کاهش داده و تلاش میکنیم دسترسی بیمهشدگان به خدمات درمانی آسانتر شود.
جراحیهای نوین در بیمارستان دانشمند گمنام
وی با اشاره به فعالیت بیمارستان شهدای گمنام در یاسوج هم با بیان اینکه با وجود محدودیت فضای فیزیکی، بخشهای مختلف این بیمارستان فعال هستند و خدمات تخصصی ارائه میشود، یادآور شد: در بخش جراحی، اعمال لاپاراسکوپی با موفقیت انجام میشود و این مرکز در این حوزه جزو مراکز توانمند کشور است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمدبه انجام یک عمل لاپاراسکوپی برداشت روده بزرگ در یک بیمار جوان اشاره کرد و گفت: این عمل که معمولاً به جراحی باز نیاز دارد، توسط تیم پزشکی به سرپرستیپزشک هم استانی عابدین به روش لاپاراسکوپی و با موفقیت انجام شد که دومین مورد از این نوع در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی کشور بوده است.
فعالیت ۶۲۰ مرکز طرف قرارداد
وی همچنین از فعالیت حدود ۶۲۰ مرکز طرف قرارداد در استان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته پنج میلیون و ۳۰۰ هزار خدمت از طریق مراکز طرف قرارداد به بیمهشدگان ارائه شد و امسال نیز بخش عمده خدمات قابل ارائه در استان تحت پوشش قراردادهای تأمین اجتماعی قرار دارد و بیمهشدگان برای دریافت بسیاری از خدمات نیازی به مراجعه آزاد ندارند.
بهگام درباره خدمات دندانپزشکی نیز اظهار کرد: سه مرکز فعال در این حوزه با مدیریت درمان تأمین اجتماعی قرارداد دارند و خدماتی مانند جرمگیری و درمان بافت نرم و سخت را ارائه میکنند.
پزشک خانواده؛ تغییر مسیر از درمان به پیشگیری
وی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از مهمترین تحولات نظام سلامت دانست و گفت: با اجرای این طرح، میزان پرداخت از جیب بیمار کاهش پیدا میکند و دسترسی به پزشک عمومی و متخصص هدفمندتر خواهد شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مهمتر از همه، محوریت خدمات سلامت از درمان به سمت پیشگیری تغییر میکند و با بیماریابی زودهنگام میتوان از پیشرفت بیماریهای مزمن و عوارض ناشی از آنها جلوگیری کرد.
وی افزود: اجرای این طرح در شش ماهه نخست امسال در استان آغاز شده و از نیمه دوم سال امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای آن فراهم خواهد شد.
خدمات تشخیصی رایگان برای بیماران سرطانی
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماریها گفت: خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان در مراکز ملکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی به صورت رایگان ارائه میشود.
بهگام افزود: هرگونه آزمایش تکمیلی و اقدام تشخیصی مورد نیاز بیماران سرطانی در چارچوب خدمات مراکز ملکی به صورت رایگان انجام میشود تا با تشخیص بهموقع، از پیشرفت بیماری و عوارض بعدی جلوگیری شود.
کمبود برخی داروهای تخصصی
وی درباره وضعیت دارو نیز گفت: برخی داروهای تخصصی از جمله وارفارین تحت تأثیر شرایط تحریم و محدودیتهای تأمین با مشکل مواجه هستند، اما تلاش شده نیاز بیمهشدگان تا حد امکان تأمین شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: داروهای مورد نیاز در داروخانههای درمانگاههای تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی در اختیار بیماران قرار میگیرد و مجموعه درمان در زمینه تأمین دارو کوتاهی نکرده است.
پیگیری مشکل سونوگرافی بیماران
وی در پاسخ به گلایه برخی بیماران درباره امکان انجام سونوگرافی در بیمارستان شهدای گمنام بدون بستری، اظهار کرد: موارد اورژانسی که نیاز به سونوگرافی دارند، حتماً پیگیری میشوند.
بهگام افزود: این موضوع با هماهنگی بیمارستان پیگیری و برای رفع مشکل اقدام خواهد شد و درخواستهای بیمهشدگان تأمین اجتماعی همواره در اولویت مدیریت درمان قرار دارد.
جذب نیروی جدید برای تکمیل کادر درمان
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیرو خبر داد و گفت: مراحل آزمون برای جذب پرستاران و سایر نیروهای کادر درمان در حال انجام است.
وی افزود: پس از طی مراحل گزینش، نیروهای جدید جذب خواهند شد تا بخشی از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان جبران شود.
مشکل دیالیز در مسیر رفع شدن است
بهگام در پاسخ به پرسشی درباره خدمات دیالیز گفت: یکی از مشکلاتی که از اسفندماه سال گذشته با آن مواجه بودیم، مربوط به خدمات دیالیز بود که با پیگیریهای مستمر، روند رفع آن آغاز شده است.
وی تأکید کرد: بیماران دیالیزی تحت پوشش تأمین اجتماعی نباید نگران باشند، چرا که تأمین خدمات مورد نیاز آنها به صورت جدی در حال پیگیری است و هماهنگیهای لازم با مراکز مربوطه انجام شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد این مشکل در هفتههای آینده به طور کامل برطرف شود و بیماران دیالیزی بدون دغدغه خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی در پایان گفت: بیمهشدگان تأمین اجتماعی در صورت نیاز میتوانند با اطمینان به مراکز درمانی مراجعه و از حقوق بیمهای خود استفاده کنند و مدیریت درمان استان نیز انتقادها و پیشنهادهای مردم را برای ارتقای کیفیت خدمات مورد توجه قرار میدهد.
نظر شما