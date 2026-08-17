به گزارش خبرگزاری مهر، مبانی و دلالت‌های فقهی بیانیه گام دوم با حضور آیت‌الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، نگاهی به سلوک انقلابی رهبر مجاهد شهید، با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تشریح می شود.

در این آیین سردار سرلشکر عزیز جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله الاعظم در زمینه حوزه انقلابی _ حوزه سکولار صحبت می کند.

سخنرانی درباره حکمرانی مردم پایه با حضور رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و تشریح جایگاه آموزش و پرورش در اندیشه امام حکیم شهید با کارشناسی صادق واعظ زاده رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می شود.

شخصیت و حکمرانی علمی رهبر حکیم شهید از منظر سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و نگاهی به جایگاه زن در اندیشه رهبر حکیم شهید توسط ابوذر یاسری عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و گفت وگو درباره جوان و پیشرفت ایران از دیگر برنامه های این آیین است.

زمان برگزاری این آیین دوشنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود که در تهران، خیابان سمیه، تقاطع پل حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.