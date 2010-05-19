تغییر مکرر مدیریتها فعالیت هنرمندان را مختل می کند

منصور نریمان نوازنده پیشکسوت ساز بربط ضمن بیان این مطلب در انتقاد به عدم انتشار کتاب "ردیف موسیقی ایران برای بربط" به خبرنگار مهر گفت : 4 سال پیش تصمیم گرفتم، مجموعه یادداشت‌های خودم که در هنرستان موسیقی آموزش داده می‌شد را به کمک برخی شاگردانم جمع‌آوری و در قالب کتاب به هنردوستان ارائه کنم و به این ترتیب بود که فرم و قالب این کتاب با عنوان "ردیف موسیقی ایرانی برای بربط" شکل گرفت و برای چاپ به مرکز موسیقی حوزه هنری سپرده شد ؛ ولی متاسفانه با تغییر مدیریت این مرکز به صورت پی در پی کار چاپ این کتاب به تاخیر افتاد و در طول این مدت با وعده وعیدهای مدیران مختلف مواجه شدم.

این نوازنده و پژوهشگر در توضیح کم و کیف این کتاب گفت : بسیاری از علاقمندان به موسیقی گمان می کنند که بربط سازی متعلق به عرب‌ها‌ و ترک‌ها است در حالی که این ساز متعلق به ایرانیان است ولی در طول زمان به دست عرب‌ها افتاده و به "العود" تغییر نام پیدا کرده است و با همین نام هم در ایران شناخته ‌شده است؛ در این کتاب ضمن بیان تاریخچه این ساز قطعاتی از موسیقی ایران با ساز بربط را نوشته ام به این ترتیب که اصول و پایه موسیقی بر 12 قسمت بنا شده که شامل 7 دستگاه و 5 آواز است و علوم پایه در موسیقی محسوب می‌شود و کتاب "ردیف موسیقی ایرانی برای بربط" حاوی همین ردیف‌ها است.