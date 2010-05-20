نقشه آمایشی مدارس استان بوشهر ترسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر افزود: نقاطی از استان که نیازمند مدرسه سازی، بازسازی، تجهیز و همچنین نقاطی که مدرسه های ان فرسوده است در این نقشه دیده شود.
وی تاکید کرد: باید با توسعه فضاهای آموزشی در زمینه آموزش عمومی و تخصصی از جمله دبستان، دبیرستان، هنرستان و دانشکده نفت دراین استان به تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع اقدام کرد.
امام جمعه بوشهر، مهمترین عنصر پیشرفت ایجاد زیر ساخت های توسعه دانست، گفت: تامین اعتبار، تولید پروژه، مدیریت عالی و نظارت فوق دقیق برای استان بوشهر که پر از شکوه، حماسه، ولایتمداری اما عقب افتاده است، ضروری است.
وی با تاکید بر این که با ساخت مدرسه باید به توسعه پایدار استان کمک شود، گفت: نخستین خیر مدرسه ساز عالم وجود خداوند است و کسانی که در این راه کار نیک انجام می دهند نیز کار خدایی می کنند.
وی از مدرسه سازی بعنوان کاری آسمانی، عرشی و ملکوتی یاد کرد و گفت: استان بوشهر در عرصه نرم و سخت افزاری خورشیدهای درخشان و ماندگاری دارد که هیچ وقت غروب نمی کند.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز با بیان اینکه فرهنگ مدرسه سازی در بوشهر نهادینه شده است، گفت: هم اکنون شاهد حضور گسترده مردم و ارگان های مختلف در امر مدرسه سازی هستیم.
محمد باباخانی افزود: هم اکنون با مشارکت خیرین 44 پروژه با تعداد 235 کلاس درس و مساحتی بالغ بر 27 هزار و 500 متر مربع در دست ساخت است.
وی افزود: همچنین تعداد14 فضای آموزشی در قالب 43 کلاس درس و دو سالن نمازخانه در سال گذشته با مشارکت خیرین ساخته و تحویل ادارات اموزش و پرورش استان داده شد.
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس و تجهیز مدارس استان بوشهر به نقش برجسته بانوان خیر مدرسه ساز استان اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با مشارکت بانوان خیر اجرا شده است.
باباخانی با بیان این که از 9300 کلاس درس مدارس استان بوشهر 1400 کلاس درس تخریبی بوده و نیازمند بازسازی است، اظهار داشت: علاوه بر بازسازی این تعداد کلاس درس تخریبی نیازمند ایجاد 400 کلاس درس جدید نیز است.
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