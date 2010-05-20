نقشه آمایشی مدارس استان بوشهر ترسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر افزود: نقاطی از استان که نیازمند مدرسه سازی، بازسازی، تجهیز و همچنین نقاطی که مدرسه های ان فرسوده است در این نقشه دیده شود .

وی تاکید کرد: باید با توسعه فضاهای آموزشی در زمینه آموزش عمومی و تخصصی از جمله دبستان، دبیرستان، هنرستان و دانشکده نفت دراین استان به تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع اقدام کرد .

امام جمعه بوشهر، مهمترین عنصر پیشرفت ایجاد زیر ساخت های توسعه دانست، گفت: تامین اعتبار، تولید پروژه، مدیریت عالی و نظارت فوق دقیق برای استان بوشهر که پر از شکوه، حماسه، ولایتمداری اما عقب افتاده است، ضروری است .

وی با تاکید بر این که با ساخت مدرسه باید به توسعه پایدار استان کمک شود، گفت: نخستین خیر مدرسه ساز عالم وجود خداوند است و کسانی که در این راه کار نیک انجام می‌ دهند نیز کار خدایی می کنند.

وی از مدرسه سازی بعنوان کاری آسمانی، عرشی و ملکوتی یاد کرد و گفت: استان بوشهر در عرصه نرم و سخت افزاری خورشیدهای درخشان و ماندگاری دارد که هیچ وقت غروب نمی‌ کند.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز با بیان اینکه فرهنگ مدرسه سازی در بوشهر نهادینه شده است، گفت: هم اکنون شاهد حضور گسترده مردم و ارگان های مختلف در امر مدرسه سازی هستیم .

محمد باباخانی افزود: هم اکنون با مشارکت خیرین 44 پروژه با تعداد 235 کلاس درس و مساحتی بالغ بر 27 هزار و 500 متر مربع در دست ساخت است .

وی افزود: همچنین تعداد14 فضای آموزشی در قالب 43 کلاس درس و دو سالن نمازخانه در سال گذشته با مشارکت خیرین ساخته و تحویل ادارات اموزش و پرورش استان داده شد .

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس و تجهیز مدارس استان بوشهر به نقش برجسته بانوان خیر مدرسه ساز استان اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با مشارکت بانوان خیر اجرا شده است .