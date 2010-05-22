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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سفال لالجین به جمع خوشه های صنعتی کشور پیوست

سفال لالجین به جمع خوشه های صنعتی کشور پیوست

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان از پیوستن خوشه صنعتی سفال لالجین استان همدان به جمع خوشه‌های صنعتی کشور خبر داد.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه کمیته بررسی خوشه‌های صنعتی و شهرکهای استان همدان 30 خوشه از همدان را برای پیوستن در جمع خوشه‌های صنعتی کشور معرفی کرده است، اظهار داشت: از این تعداد پنج خوشه مربوط به حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان همدان است.

وی افزود: خوشه صنعتی مبلمان منبت حاجی‌آباد، خوشه قاب‌سازان رزن کاج، خوشه مبلمان منبت اشترمل و جیجانکوه، خوشه صنعتی سفال لالجین و خوشه چرم همدان این تعداد را شامل می‌شود.

بیات با اشاره به اینکه از میان 30 خوشه معرفی شده، شرکت خوشه‌ها و شهرکهای همدان کار مطالعه و پژوهش میدانی روی هفت خوشه را آغاز کرد، ادامه داد: از مجموع این خوشه‌ها چهار خوشه که شامل مبلمان منبت اشترمل و جیجانکوه، سفال لالجین، منبت حاجی آباد و قاب‌سازان رزن کاج است جزء هفت خوشه مورد پژوهش بود.

وی با بیان اینکه پژوهش در این بخش شامل تهیه پرسشنامه،‌ جمع‌آوری اطلاعات و مطالعات میدانی است، گفت: با ارسال اطلاعات مربوط به هفت خوشه در نهایت، سه خوشه مورد تأیید شرکت خوشه‌های صنعتی و شهرکهای کشور قرار گرفت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان خاطرنشان کرد: خوشه صنعتی سفال لالجین و خوشه مبلمان منبت حاجی آباد ملایر جزء سه خوشه تأیید شده است.

کد مطلب 1087165

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