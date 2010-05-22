سفال لالجین به جمع خوشه های صنعتی کشور پیوست

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه کمیته بررسی خوشههای صنعتی و شهرکهای استان همدان 30 خوشه از همدان را برای پیوستن در جمع خوشههای صنعتی کشور معرفی کرده است، اظهار داشت: از این تعداد پنج خوشه مربوط به حوزه هنرهای سنتی و صنایعدستی استان همدان است.
وی افزود: خوشه صنعتی مبلمان منبت حاجیآباد، خوشه قابسازان رزن کاج، خوشه مبلمان منبت اشترمل و جیجانکوه، خوشه صنعتی سفال لالجین و خوشه چرم همدان این تعداد را شامل میشود.
بیات با اشاره به اینکه از میان 30 خوشه معرفی شده، شرکت خوشهها و شهرکهای همدان کار مطالعه و پژوهش میدانی روی هفت خوشه را آغاز کرد، ادامه داد: از مجموع این خوشهها چهار خوشه که شامل مبلمان منبت اشترمل و جیجانکوه، سفال لالجین، منبت حاجی آباد و قابسازان رزن کاج است جزء هفت خوشه مورد پژوهش بود.
وی با بیان اینکه پژوهش در این بخش شامل تهیه پرسشنامه، جمعآوری اطلاعات و مطالعات میدانی است، گفت: با ارسال اطلاعات مربوط به هفت خوشه در نهایت، سه خوشه مورد تأیید شرکت خوشههای صنعتی و شهرکهای کشور قرار گرفت.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان خاطرنشان کرد: خوشه صنعتی سفال لالجین و خوشه مبلمان منبت حاجی آباد ملایر جزء سه خوشه تأیید شده است.
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