به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه شهدای سلامت سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر اظهار کرد: همسویی و هماهنگی میان دانشگاه و بسیج قطعاً می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از عزم راسخ مجموعه سلامت برای صیانت از کشور و نظام مقدس تا پای جان خبر داد و با اشاره به ایثارگری‌های رزمندگان و مدافعان سلامت تصریح کرد: همان‌طور که رزمندگان پای لانچر تا پای جان ایستادگی کردند، مدافعان سلامت نیز تا آخرین نفس پای کار نظام و مردم ایستاده‌اند و تمام همت خود را به کار خواهند بست تا مردم دغدغه‌ای در حوزه سلامت نداشته باشند.

اخلاقی افزود: ما خود را بسیجی می‌دانیم و هرگز خود را از بسیج جدا نمی‌نگاریم، چراکه یک بسیجی در هر حوزه تخصصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و فعالیت داشته باشد.

وی در ادامه با تقدیر از ایثارگری‌های بی‌نظیر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در بیش از شش ماه اخیر و به ویژه رمضان خاطرنشان کرد: رزمندگان از زن و بچه و زندگی خود گذشتند تا آرامش برای مردم فراهم آید و شب‌های بسیاری آنان در شرایط سخت استراتژیک حضور داشتند که تصور ماندگاری در آن شرایط نیز دشوار است.

وی با اشاره به مجروحیت و شهادت عزیزان، تأکید کرد: همان‌طور که رزمندگان پای لانچر تا پای جان ایستادگی کردند، نظام سلامت و مدافعان آن نیز تا پای جان پای کار نظام و مردم ایستاده‌اند و تمام همت خود را به کار خواهند بست تا مردم عزیز ایران اسلامی دغدغه‌ای در حوزه سلامت نداشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به حضور پرشور مردم در نزدیک به ۲۰۰ شب اخیر، تصریح کرد: مردم ما واقعاً سنگ تمام گذاشته‌اند و در شرایط سخت آب و هوایی، به ویژه در بوشهر که گاه بیرون آمدن از خانه نیز دشوار بوده، حضور فعال داشته‌اند که جای تقدیر ویژه دارد.

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حضور مستمر دانشگاه در کنگره شهدای سلامت، اعلام کرد: در خصوص کنگره شهدا و یادواره شهدای سلامت، قطعاً یار و یاور شما خواهیم بود و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «جهاد تبیین»، این مقوله را یکی از نیازهای مبرم امروز در حوزه سلامت و سایر عرصه‌ها دانست و تصریح کرد: هرچند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما جهاد تبیین همچنان باید ادامه داشته باشد و نیاز به کار بیشتر و مضاعف دارد تا مردم از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه سلامت آگاهی کامل پیدا کنند و بدانند چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: برگزاری این یادواره‌ها، ارزش کار مدافعان سلامت و ایثارگری خانواده‌های معظم شهدا را بیش از پیش نمایان می‌سازد و همگان وظیفه دارند در این مسیر گام بردارند.