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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۱

پذیرفته‌شدگان فراخوان جذب هیئت علمی سال ۹۸ همچنان بلاتکلیف‌اند

پذیرفته‌شدگان فراخوان جذب هیئت علمی سال ۹۸ همچنان بلاتکلیف‌اند

پذیرفته‌شدگان فراخوان جذب هیئت علمی سال ۱۳۹۸ وزارت علوم، با وجود طی کامل مراحل مصاحبه و دریافت ابلاغ رأی، پس از گذشت ۶ سال همچنان موفق به دریافت حکم استخدامی نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از پذیرفته‌شدگان اعلام کرده‌اند در اقدامی غیرمنتظره، مجوز فراخوان جذب هیئت علمی سال ۱۳۹۸ در تفاهم‌نامه جدید سازمان اداری و استخدامی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در سال ۱۴۰۵ منعقد شده، حذف شده و برای این گروه ردیف استخدامی در نظر گرفته نشده است.

براساس این گزارش، در تفاهم‌نامه جدید، برای فراخوان‌های سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ ردیف استخدامی تعیین شده، اما فراخوان سال ۱۳۹۸ به‌طور کامل از این تفاهم‌نامه کنار گذاشته شده است.

پذیرفته‌شدگان فراخوان سال ۹۸ با اشاره به اینکه مراحل مختلف جذب را طی کرده و ابلاغ رأی دریافت کرده‌اند، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت استخدامی خود هستند و می‌گویند با وجود گذشت ۶ سال، همچنان در انتظار صدور احکام استخدامی خود هستند.

این گروه همچنین معتقدند بی‌نظمی در فرآیند جذب هیئت علمی وزارت علوم طی سال‌های گذشته، زمینه‌ساز تداوم این بلاتکلیفی شده است.

پذیرفته‌شدگان فراخوان جذب هیئت علمی سال ۱۳۹۸ خواستار پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط، تعیین تکلیف فوری این فراخوان و جلوگیری از ادامه آنچه «بی‌عدالتی» در روند استخدام خود می‌دانند، شده‌اند.

این افراد همچنین این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا گروهی که در فراخوان زودتر پذیرفته شده‌اند، اکنون از چرخه استخدام کنار گذاشته شده‌اند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره آینده شغلی این افراد خواهد بود.

کد مطلب 6940378
زهرا سیفی

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