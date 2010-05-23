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۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

تجلیل از رحیم رحیمی مقدم در دیدار پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز

تجلیل از رحیم رحیمی مقدم در دیدار پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز

کمیته داوران فدراسیون فوتبال در دیدار برگشت فینال جام حذفی کشور بین تیم‌های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز از رحیم رحیمی مقدم داور بین المللی فوتبال ایران تجلیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم رحیمی مقدم متولد 1343 در آذرشهر آذربایجان شرقی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زیست شناسی است. او از سال 2000 تا 2009 میلادی داور بین المللی بوده است. رحیم رحیمی مقدم از سال 1361 داوری خود را شروع کرد. بازی ملوان بندرانزلی - برق شیراز در سال 72 اولین قضاوت کشوری رحیمی مقدم در فوتبال ایران بود.

رحیمی مقدم هشت دوره در لیگ برتر فوتبال داوری کرده است. او همچنین 37 مسابقه برون مرزی را قضاوت کرده است که مهمترین آنها فینال نوجوانان آسیا بین کره‌جنوبی و یمن در کشور امارات و رده بندی جوانان آسیا بین ژاپن و سوریه در کشور مالزی بوده است.

رحیمی مقدم سال گذشته از جرگه داوران فوتبال ایران خداحافظی کرد و جای خود را به داوران جوان داد.

کد مطلب 1087804

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