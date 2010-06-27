دبیر کل اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه پس از انتخابات اعضای شورای مرکزی جدید اتحادیه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور دبیر کل، نایب رئیس و خزانه دار اتحادیه از سوی این اعضا معرفی شدند.

در این جلسه که شصت و دومین جلسه شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی بود، علی آهون منش به عنوان رئیس شورای مرکزی و دبیرکل اتحادیه، محمدحسین طیرانی نایب رئیس اتحادیه و اصغر نوروزی نیز به عنوان خزانه دار اتحادیه تعیین شدند.

انتخابات اعضای شورای مرکزی مجمع عمومی اتحادیه دانشگاههای آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کشور با حضور رئیس اتحادیه و روسای مراکز آموزش غیرانتفاعی و غیردولتی 30 اردیبهشت ماه گذشته با معرفی اعضای جدید این شورا برگزار شد و اولین جلسه اعضای شورای مرکزی جدید اتحادیه روز جمعه 4 تیرماه برپا شد.