https://mehrnews.com/x3cWRz ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۳ کد مطلب 6933723 استانها گلستان استانها گلستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۳ تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی کلاله-مردم کلاله در تجمع شبانهای دیگر بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6933723 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد اجتماعات شبانه مردم دیّر به شب ۱۸۴ رسید تجمع مردم زاهدان به شب ۱۸۴ رسید سردار کریمی: آبرسانی به ۱۸۳ روستای کرمانشاه به نتیجه رسید یکصد و هشتاد و چهارمین شب تجمعات زنجانیها در میدان راهپیمایی و تجمع منتقمان رهبر شهید در ماسال کارشناس مسائل سیاسی: وحدت رمز پیروزی ایران در جنگ ترکیبی است حضور باشکوه مردم خمین در صد و هشتاد و چهارمین شب بیعت با رهبری برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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