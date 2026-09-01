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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۳

تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی

تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی

کلاله-مردم کلاله در تجمع شبانه‌ای دیگر بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

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کد مطلب 6933723

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