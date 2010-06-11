پایان بازی رهنما و جوان در "دیو و دلبر"

به گزارش خبرنگار مهر، داستان این فیلم درباره یک دیو، یک دلبر، سه پسربچه شر و معلم نازنینشان، یک دخترکوچولوی پرورشگاهی و مربی سختگیرش و دو بازیگر معروف و کارگردانی است که نمی تواند فیلمش را به پایان ببرد. گروه فیلمبرداری با پایان سکانس‌های تهران به شمال می‌روند.

فیلمنامه "دیو و دلبر" را نیکخواه آزاد و حدیث غلامی نوشته‌اند. بابک حمیدیان، فرهاد آییش، بهاره رهنما، نادر سلیمانی، نگار نیکخواه آزاد و رامبد جوان، در کنار زهره حمیدی، الهام کردا، فرج الله گل سفیدی، پروین قائم مقامی، نرگس نافذ، سام ناصری، فرشاد حسینی موحد، بهروز قاسمی، مهتاب شکریان، حسن کریم خان زند، داود مقدادی، فرامرز روشنایی در این فیلم بازی کرده‌اند.

ناصر احمدی فر، آذر اخوت. بازیگران عروسکی و علیرضا ناصحی، فهیمه باروت چی صداپیشگان این فیلم هستند. علیرضا مظفری، علی گمینی، علیرضا محمدی باغشاهی، تارا زلقی، نیما رضایی بازیگران خردسال "دیو و دلبر" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی طاری، طراح چهره پردازی: مریم دوستی، صدابردار همزمان: ابراهیم ایرج زاد، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: داریوش عبادی، گروه کارگردانی: علی مبلغ، احسان مورع، منشی صحنه: مهرگان شمس، عکاس: مهدی دلخواسته، تصویربردار پشت صحنه: سینا رشیدی، مدیر تدارکات: سعید عطایی، مدیر تولید: مجید کریمی،مشاور پروژه: حدیث لزرغلامی، تهیه کننده: وحید نیکخواه آزاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی. محصول: فیلم روز.