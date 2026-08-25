به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در حوزه محیط زیست فارس گفت: مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق، دومین دوربین حفاظتی و فاز نخست شبکه بی‌سیم دیجیتال پارک ملی بمو و نیروگاه خورشیدی هیبریدی ۳۰ کیلوواتی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین عملیات احداث اقامتگاه پارک ملی بمو و پاسگاه محیط‌بانی منطقه برم‌فیروز نیز هم‌زمان با هفته دولت آغاز خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه مجموع اعتبار این طرح‌ها بیش از ۳۲۹ میلیارد ریال است، گفت: این پروژه‌ها با هدف افزایش آمادگی در برابر آتش‌سوزی، تقویت پایش هوشمند، توسعه ارتباطات محیط‌بانی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی و پشتیبانی اجرا شده یا در آستانه اجرا قرار دارند.

تاج‌گردون ادامه داد: مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق پارک ملی بمو با ۷۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح می‌شود تا زمینه ارتقای آموزش، هماهنگی و آمادگی نیروهای عملیاتی برای پیشگیری و مقابله مؤثر با آتش‌سوزی‌های احتمالی فراهم شود.

وی از بهره‌برداری دومین دوربین حفاظتی پارک ملی بمو با ۱۷ میلیارد ریال اعتبار خبر داد و افزود: تقویت پایش هوشمند، افزایش اشراف حفاظتی و پیشگیری از تخلفات و حوادث محیط‌زیستی از اهداف اجرای این طرح است.

توسعه ارتباطات محیط‌بانی و استفاده از انرژی پاک

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، فاز نخست شبکه بی‌سیم دیجیتال پارک ملی بمو را از دیگر طرح‌های آماده افتتاح عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه ۳۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش سرعت انتقال اطلاعات میان نیروها و پاسگاه‌های محیط‌بانی را دنبال می‌کند.

تاج‌گردون همچنین از افتتاح نیروگاه خورشیدی هیبریدی ۳۰ کیلوواتی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این نیروگاه با هدف تأمین پایدار انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر راه‌اندازی شده است.

کلنگ‌زنی اقامتگاه بمو و پاسگاه محیط‌بانی برم‌فیروز

وی با اشاره به پروژه‌های آماده کلنگ‌زنی گفت: عملیات احداث اقامتگاه پارک ملی بمو با اعتبار پیش‌بینی‌شده بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز می‌شود که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پشتیبانی مورد نیاز مأموریت‌های حفاظتی، آموزشی و اجرایی این پارک خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: پاسگاه محیط‌بانی منطقه برم‌فیروز نیز با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۲۷ میلیارد ریال کلنگ‌زنی می‌شود تا زمینه تقویت حفاظت میدانی، افزایش پوشش نظارتی و ارتقای توان واکنش محیط‌بانان فراهم شود.

تاج‌گردون با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست فارس گفت: اجرای این طرح‌ها افزون بر افزایش توان عملیاتی محیط‌بانان، به حفاظت مؤثرتر از زیست‌بوم‌ها، گونه‌های جانوری و سرمایه‌های طبیعی کشور کمک می‌کند.

وی هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارشی شفاف از اقدامات و خدمات دولت دانست و گفت: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها، بخشی از مسیر تقویت زیرساخت‌های محیط‌زیستی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی فارس است.