به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد شامگاه سه شنبه در نشست مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و شورای تامین مسکن استان همدان با اشاره به مطالبات نمایندگان مردم، اظهار کرد: درخواستهای مطرحشده عمدتاً در ۲ بخش مسکن و راه است و پیگیری جدی این موضوعات ضرورت دارد.
وی با قدردانی از مسئولان استان همدان افزود: همدان تنها استان کشور است که جلسات شورای مسکن را بهصورت منظم برگزار میکند و این پیگیری مستمر سبب شده روند اجرای زیرساختها از ساخت واحدهای مسکونی پیشی بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بسیاری از استانها ساختوساز از تامین زیرساختها جلوتر است و گاه با وجود تکمیل ساختمانها نبود شبکههای آب، برق و گاز مانع تحویل واحدها به مردم میشود اما همدان با چنین دغدغهای روبهرو نیست.
وی این شرایط را حاصل ورود مستقیم استاندار و هماهنگی دستگاههای اجرایی استان دانست و گفت: اختیارات لازم به استانداران تفویض شده است و موضوعاتی از جمله افزایش محدوده و تامین زمین تا سقف ۱۰ هکتار نیز در اختیار استانها قرار دارد.
صادق مالواجرد افزود: در شهرهایی که زمین آمادهسازی شده امکان اجرای شبکههای آب، برق و گاز وجود دارد و برای آن متقاضی نیز تعریف شده است، واگذاری زمین به مردم امکانپذیر خواهد بود.
ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان دهکهای یک تا چهار
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی اراضی در کشور به دلیل نبود امکان تامین خدمات زیربنایی، قابلیت ساختوساز ندارند، تصریح کرد: زمیندار بودن بهتنهایی برای اجرای پروژه کافی نیست و باید امکان ایجاد زیرساختها نیز فراهم باشد.
صادق مالواجرد بر لزوم تعیین تکلیف متقاضیان دهکهای یک تا چهار تاکید کرد و گفت: باید تا پایان شهریورماه صورتجلسه مربوط به دهکبندی متقاضیان نهایی و وضعیت همه متقاضیان این گروهها مشخص شود.
وی ادامه داد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تکمیل واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در شهرهای کشور است تا این واحدها هرچه سریعتر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
صادق مالواجرد با اشاره به پیشرفت پروژههای مسکن در همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه زیرساختها در این استان حتی از اقدامات برخی شرکتهای خدماترسان نیز جلوتر است سهم همدان از صندوق ملی باید با سرعت بیشتری پرداخت شود.
وی افزود: پیشرفت مناسب طرحها همدان را در اولویت تخصیص منابع قرار میدهد و این ظرفیت باید برای تکمیل هرچه سریعتر پروژههای مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر جلوگیری از افزایش هزینه تمامشده مسکن حمایتی تاکید کرد و گفت: نباید اجرای این طرحها تحت تاثیر تورم قرار گیرد؛ از اینرو لازم است راهکارهای اجرایی و مالی لازم برای تکمیل سریع واحدها فراهم شود.
صادق مالواجرد استفاده از ظرفیت مولدسازی را یکی از راهکارهای تامین منابع تکمیل مسکن حمایتی دانست و بیان کرد: در برخی سایتها میتوان از اراضی موجود برای تهاتر با پیمانکاران و پیشبرد پروژهها استفاده کرد.
وی با تاکید بر مسئولیت دولت در قبال تعهدات حوزه مسکن گفت: ممکن است برخی طرحهای گذشته با اشکالاتی همراه بوده باشند اما این موضوع یک تعهد ملی است و باید زمینه استقرار مردم در واحدهای مسکونی فراهم شود.
توسعه همدان نیازمند جمعبندی استانی است
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح جامع شهر همدان نیز اظهار کرد: موضوع توسعه شهر باید در استان به یک جمعبندی مشخص برسد و پس از تصویب در شورای برنامهریزی استان در دستور کار شورای عالی قرار گیرد، طرح جامع شهر همدان نیز مصوبه شورای عالی را دارد.
صادق ماواجرد افزود: وجود اراضی کشاورزی و باغات در پیرامون شهر همدان دسترسی به زمین را محدود کرده است بنابراین لازم است استان درباره مسیر توسعه شهر و تامین زمین به تصمیمی روشن و کارشناسیشده برسد.
وی بالا بودن قیمت زمین، محدودیت اراضی قابل دسترس و مسائل مربوط به تامین آب را از جمله ملاحظات مهم در تصمیمگیری برای توسعه همدان عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون لازمالاجرا است و دستگاهها باید برای پاسخگویی به مردم همه ظرفیتهای خود را برای اجرای آن به کار گیرند.
صادق مالواجرد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به اولویتبندی پروژهها افزود: با توجه به محدودیت منابع و هزینههای تحمیلشده به دولت ضروری است پروژههای مهم و اولویتدار استان با تمرکز بیشتری دنبال شوند.
وی در پایان تاکید کرد: هیچ پروژه جدیدی بدون پیشبینی منابع مالی آغاز نخواهد شد و طرحهایی که بخش خصوصی در اجرای آنها ورود کند، با جدیت تا مرحله بهرهبرداری پیگیری میشود.
نظر شما