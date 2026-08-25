گنجینه تاریخی قم ظرفیت ثبت جهانی دارد؛ احداث موزه قم پیش از پایان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر سهشنبه در ادامه سفر خود به قم و در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی استان در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در حوزه فرهنگ و گردشگری اظهار کرد: قم با پیشینهای هفت هزار ساله، برخورداری از حدود ۱۱ هزار شیء تاریخی و وجود بناهایی با قدمت حدود ۸۰۰ سال، یکی از کانونهای مهم فرهنگی ایران به شمار میرود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تبریک هفته دولت و ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم قم افزود: قم حرم دوم اهلبیت(ع) است و با پذیرش حدود ۲۳ میلیون گردشگر زیارتی، پس از مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا(ع)، از مهمترین ظرفیتهای گردشگری زیارتی کشور برخوردار است.
وی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای استان ادامه داد: توسعه و زیباسازی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، اقدامات انجامشده در زمینه راهها و بزرگراهها و همچنین توسعه بلوار پیامبر اعظم(ص)، بخشی از تحولات زیرساختی قم است که جایگاه این استان را تقویت کرده است.
صالحیامیری گفت: مجموعه اقداماتی که در استان قم در حوزههای مختلف دنبال میشود، بیانگر اراده دولت برای حرکت در مسیر توسعه فراگیر و همهجانبه استان است و این روند باید در بخشهای مختلف از جمله حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز استمرار پیدا کند.
صالحیامیری بر ثبت جهانی بناهای قم تأکید کرد
وی با اشاره به بازدید خود از بناهای تاریخی قم اظهار کرد: بناهایی که قدمت آنها به حدود ۸۰۰ سال میرسد، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قم را شکل دادهاند و صیانت از آنها باید با رویکردی جدی و اصولی دنبال شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در صورتی که محوطههای پیرامون این بناها آزادسازی، ساماندهی و مرمت شوند و اقدامات حفاظتی آنها مطابق استانداردهای یونسکو انجام گیرد، این مجموعه از ظرفیت لازم برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی برخوردار خواهد بود.
صالحیامیری پیشنهاد کرد اقدامات لازم برای آمادهسازی این فضاها با سرعت بیشتری دنبال شود و پرونده ثبت جهانی آنها نیز در اسرع وقت تهیه و تدوین شود تا ظرفیت تاریخی قم در سطح ملی و بینالمللی بیش از پیش معرفی شود.
وی همچنین با اشاره به ویژگی گنبدهای ایلخانی قم خاطرنشان کرد: این بناها میتوانند در کنار کارکرد تاریخی خود، به یکی از کانونهای فرهنگی شهر تبدیل شوند و نقشی مشابه کارکرد فرهنگی مجموعههایی مانند حافظیه و سعدیه در قم ایفا کنند.
گنبدهای تاریخی قم به کانون رویدادهای فرهنگی تبدیل میشوند
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: در کنار این بناهای تاریخی میتوان زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی از جمله شبهای شعر و برنامههای هنری را فراهم کرد و فضاهایی برای گفتوگوی فرهنگی در این مجموعهها شکل داد.
صالحیامیری با اشاره به جایگاه قم در حوزه فرهنگ و اندیشه افزود: قم یک مرکز مهم گفتوگوی فرهنگی است و ظرفیت آن را دارد که یکی از این بناهای تاریخی به مرکزی برای گفتوگوی فرهنگی جهان اسلام تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع موزه قم پرداخت و گفت: مسئولان استان در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دادهاند و فضای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربعی برای احداث موزه در اختیار قرار گرفته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: این مجموعه برای مردم قم ساخته خواهد شد تا بخشی از آثار تاریخی استان در فضایی مناسب نگهداری و به شهروندان و بازدیدکنندگان معرفی شود.
صالحیامیری افزود: در کنار موزه اصلی، فضای دیگری با مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع نیز به صورت موقت به عنوان موزه مرکزی قم فعال خواهد شد تا امکان ارائه بخشی از ظرفیتهای تاریخی استان فراهم شود.
وی با تأکید بر ارزش آثار تاریخی موجود در قم اظهار کرد: بخشی از اشیای تاریخی این استان از نمونههای کمنظیر در ایران هستند و حفاظت، احیا و معرفی این آثار و بناها، نقش مهمی در صیانت از هویت تاریخی قم دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: اگر قرار است قم به عنوان یکی از قطبهای فرهنگی کشور معرفی شود، تحقق این هدف نیازمند توجه جدی به بناها و آثار تاریخی موجود در استان است و این سازهها بخشی از پشتوانه فرهنگی قم محسوب میشوند.
صالحیامیری ابراز امیدواری کرد: روند اجرای طرح موزه و توسعه زیرساختهای فرهنگی با شتاب دنبال شود و پیش از پایان فعالیت دولت، این مرکز فرهنگی به عنوان ظرفیتی برای قم، ایران و جهان اسلام به بهرهبرداری برسد.
قم- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: بناهای تاریخی این استان با قدمت چندصدساله و گنجینه ارزشمند اشیای تاریخی، در صورت مرمت و ساماندهی میتوانند در مسیر ثبت جهانی قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر سهشنبه در ادامه سفر خود به قم و در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی استان در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در حوزه فرهنگ و گردشگری اظهار کرد: قم با پیشینهای هفت هزار ساله، برخورداری از حدود ۱۱ هزار شیء تاریخی و وجود بناهایی با قدمت حدود ۸۰۰ سال، یکی از کانونهای مهم فرهنگی ایران به شمار میرود.
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