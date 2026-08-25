به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری، عصر سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک تخصصی کشاورزی این شهرستان، از تحولی بزرگ در حوزه امنیت غذایی و اشتغال پایدار خبر داد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای دولت و رهبر شهید امت، و تبریک هفته دولت افزود: خوشبختانه امروز با حضور معاون محترم رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، استاندار محترم و جمعی از سرمایه‌گذاران، عملیات اجرایی احداث اولین شهرک کشاورزی شهرستان اردبیل در پهنه‌ای به وسعت ۱۵۴ هکتار آغاز شد.

فرماندار اردبیل گفت: این شهرک در قالب چندین بخش تخصصی شامل شهرک شیلاتی، شهرک گلخانه‌ای، گلخانه‌های مدرن هیدروپونیک و مرکز تولید خوراک دام و طیور طراحی و اجرا می‌شود.

قلندری با اشاره به زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده در این منطقه، تصریح کرد: پیش از این نیز شهرک صنعتی ۱۳۰ هکتاری با عنوان «شهرک تخصصی فناوری انرژی خورشیدی» و همچنین شهرک صنعتی طارم‌دره‌سری در این شهرستان آماده‌سازی شده بود. اما با توجه به ضرورت ایجاد تحول در زنجیره تولید و امنیت غذایی، ایجاد چنین زیرساختی در شهرستان اردبیل یک نیاز جدی بود که خوشبختانه با همکاری و تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی محقق شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این پروژه بزرگ طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم شریف شهرستان اردبیل قرار گیرد.