میزان قبولی کردستانیها در کنکور 2.4 درصد بیشتر از میانگین کشوری است

ابراهیم خدایی در حاشیه سی و نهمین گرهمایی معاونین آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: علیرغم کمبود مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها، میانگین قبولی دانش آموزان کردستانی در آزمونهای سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دوره های روزانه 2.4 درصد بیشتر از متوسط کشوری است.

وی ادامه داد: در طول سال گذشته میزان قبولی دانش آموزان استان کردستان در آزمونهای سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دوره های روزانه 9.4 درصد بوده است در حالیکه متوسط و میانگین کشوری هفت درصد بوده است و این امر نشان از توان بالای علمی و استعداد جوانان و نوجوانان این منطقه است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: بر اساس رتبه بندی صورت گرفته جایگاه استان کردستان در میزان قبولی دانش آموزان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دوره های روزانه سوم است و باید تلاش کرد که جایگاه استان در دوره های شبانه و مراکز غیرانتفاعی نیز ارتقا یابد.

خدایی جایگاه کلی استان کردستان در میزان قبولی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور در کشور را 22 اعلام کرد و افزود: با توجه به استعدادهای این منطقه لازم است که مراکز آموزش عالی توسعه بیشتری پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در استان کردستان، شانس قبول دانش آموزان این استان در آزمون سراسری کمتر از میانگین کشوری است ولی علیرغم این کمبود میزان قبولی دانش آموزان استان در سالهای 87 و 88 بیش از میانگین کشوری بوده است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور در پایان با اشاره به میزان قبولی در آزمون کارشناسی ارشد در کردستان بیان داشت: در سال گشته متوسط کشوری قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 7.4 درصد بوده است که این میزان برای فارغ التحصیلان دانشگاه های استان کردستان به بیش از 14.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

سی و نهمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور طی روزهای 19 و 20 خرداد ماه در دانشگاه کردستان برگزار گردید.