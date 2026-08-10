کیانی: موافقان قانون تسهیل «امضاهای طلایی» را حذف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کیانی در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی مناسبات کنونی میان اتحادیه و جامعه وکالت با قوه قضاییه و نقش اتحادیه در تقویت هم‌افزایی با دستگاه قضایی اظهار کرد: در حال حاضر تمام مکاتباتی که از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی درباره نهاد وکالت انجام می‌شود، با اتحادیه صورت می‌گیرد.

وی افزود: برای نمونه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هنگامی که قصد دارد درباره موضوعات مرتبط با وکالت با ۲۹ کانون وکلای دادگستری مکاتبه کند، این مکاتبات را به صورت مستقیم با کانون‌ها انجام نمی‌دهد، بلکه نامه را به سرپرست اتحادیه ارسال می‌کند. این موضوع در موارد متعددی از جمله در بحث اصلاحات مربوط به امور کیفری اتفاق افتاده است.

قوه قضاییه بر اهمیت اتحادیه به عنوان نهاد مرکزی وکالت اذعان دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: در قوه قضاییه نیز به ویژه معاونت حقوقی، مکاتبات مرتبط با نهاد وکالت با اتحادیه انجام می‌شود و این موضوع را می‌توان در سامانه شفافیت نیز مشاهده کرد.

کیانی با اشاره به یکی از این مکاتبات گفت: در نمونه‌ای، معاونت محترم نظارت بر وکلا و کارشناسان در پاسخ به پیگیری اتحادیه، خطاب به رئیس اتحادیه اعلام کرده است که موضوع مطرح‌شده را پیگیری کرده‌اند.

وی تاکید کرد: این موارد نشان می‌دهد که هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادی تاثیرگذار و دارای جایگاه مرکزی در نهاد وکالت اذعان دارند.

سازمان سنجش نیز اتحادیه را مرجع اصلی می‌شناسد

کیانی در ادامه به همکاری سازمان سنجش با اتحادیه اشاره کرد و گفت: نمونه دیگر، سازمان سنجش است که در برگزاری آزمون وکالت، به جای مکاتبه جداگانه با ۲۹ کانون، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را به عنوان نهاد طرف مکاتبه می‌شناسد.

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده جایگاه اتحادیه به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده میان کانون‌های وکلای دادگستری است.

کیانی: استقلال کانون‌ها و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری مورد تاکید قوه قضاییه است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مناسبات اتحادیه با قوه قضاییه اظهار کرد: بحث استقلال کانون‌های وکلا موضوعی دیرینه است و سال‌هاست درباره آن گفت‌وگو می‌شود. قوه قضاییه نیز در این زمینه ملاحظاتی دارد.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری گفت: نمونه بارز این موضوع، آیین‌نامه سال ۱۴۰۰ بود که در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد. در مواردی که برای ما حائز اهمیت بود، از جمله موضوع صدور و ارسال پروانه، در اصلاحات انجام‌شده بر استقلال کانون تاکید شد.

کیانی ادامه داد: در حال حاضر نیز هر زمان موضوعی در رابطه با نهاد وکالت مطرح باشد، تلاش می‌کنیم از طریق مذاکره و گفت‌وگو با معاونان رئیس قوه قضاییه مسائل را پیگیری کنیم و هر زمان که قرار باشد تصمیمی درباره کانون‌ها گرفته شود، نظر کانون‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی گفت: به نظر می‌رسد دو موضوع همواره برای کانون‌های وکلا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یکی استقلال کانون و دیگری اینکه بدون حضور و اطلاع کانون‌ها و بدون اخذ نظر آنها درباره مسائل مرتبط با کانون‌ها تصمیم‌گیری نشود.

روابط اتحادیه و قوه قضاییه در چارچوب گفتگو و تعامل ادامه دارد

کیانی با بیان اینکه این دو موضوع از سوی ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضاییه هم بر استقلال کانون‌ها تاکید دارند و هم در مواردی که نیاز به اخذ نظر درباره موضوعات مرتبط با نهاد وکالت وجود دارد، از طریق معاونان خود با کانون‌ها و اتحادیه مکاتبه می‌کنند.

وی افزود: اکنون که ریاست قوه قضاییه در دوره دوم مسئولیت خود قرار دارند، اطمینان داریم که همان روشی که در پنج سال نخست میان کانون‌های وکلا و قوه قضاییه وجود داشت، در ادامه نیز دنبال خواهد شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: امروز که با شما صحبت می‌کنم، هر زمان موضوعی در این حوزه مطرح می‌شود، تلاش ما این است که در فضای گفت‌وگو، علمی و منطقی مسائل را مطرح و پیگیری کنیم و با توجه به اهمیت نظرات کانون‌های وکلا، در مسیر اصلاح و بهبود امور حرکت کنیم.

انتخابات و اصلاحات آیین دادرسی در حال بررسی است

کیانی همچنین درباره موضوعات مطرح‌شده پیرامون انتخابات و برخی اصلاحات مرتبط با آیین دادرسی گفت: در رابطه با بحث انتخابات، جلسات متعددی در حال برگزاری است و امیدواریم در نهایت جمع‌بندی لازم انجام شود. هنوز نتیجه نهایی این مباحث اعلام نشده است.

وی درباره موضوع اضافه شدن بندی به آیین دادرسی نیز اظهار کرد: این موضوع چند روز پیش مطرح شد و به دلیل ابهاماتی که وجود داشت، برخی کانون‌ها نیز درباره آن پاسخ مشخصی ارائه نکردند. لازم است این موضوع با دقت بیشتری بررسی و ابعاد آن روشن شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره مصوبه مربوط به صلاحیت‌های هیات‌رئیسه اتحادیه نیز گفت: این موضوع مربوط به مصوبه‌ای است که پیش از این در اراک مطرح شده بود و قرار بود نحوه رسیدگی به صلاحیت‌های هیات‌رئیسه اتحادیه توسط دادگاه عالی انتظامی در آیین‌نامه مشخص شود. در این خصوص نیز موضوعات مربوطه اعلام شده و همزمان مباحث دیگری در حوزه کیفری مطرح شده است که نیازمند بررسی و تبیین دقیق‌تر است.

کیانی: موافقان قانون تسهیل اگر دغدغه جوانان را دارند، امضاهای طلایی را حذف کنند

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتقاد از نحوه اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: اگر موافقان این قانون واقعاً دغدغه جوانان و فارغ‌التحصیلان حقوق را دارند، باید برای حذف «امضاهای طلایی» بازنشستگان از مسیر ورود به حرفه وکالت اقدام کنند.

ابراهیم کیانی اظهار کرد: متأسفانه برخی حاضر نیستند بستر را برای جوانان فراهم کنند و مسئله را صرفاً به افرادی محدود کرده‌اند که سال‌ها پشت کنکور مانده‌اند.

وی افزود: در گذشته افرادی که در آزمون کانون وکلای دادگستری نمره قبولی کسب می‌کردند، بر اساس ظرفیتی که تعیین شده بود جذب می‌شدند. در همان زمان، رئیس کمیسیون مربوط در مجلس نیز در اظهارات خود به موضوع ظرفیت اشاره کرده بود.

کیانی ادامه داد: مخالفان و فارغ‌التحصیلان حقوق این پرسش را مطرح می‌کردند که وقتی ظرفیت مشخصی وجود دارد، بر چه مبنایی باید تعداد بیشتری جذب شوند.

سرپرست اسکودا با انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری درباره نظام حقوقی کشور گفت: متأسفانه ما تنها کشوری هستیم که افرادی بدون سابقه قضایی، وکالتی یا عضویت در هیات علمی دانشگاه، درباره نظام حقوقی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی افزود: گاهی نیز منتقدان این تصمیمات به جای پاسخ کارشناسی، با برچسب مواجه می‌شوند.

کیانی تاکید کرد: اگر موافقان قانون تسهیل واقعاً به فکر جوانان هستند، باید «امضاهای طلایی» بازنشستگان را حذف کنند؛ چرا که ورود به این موضوع برای برخی هزینه دارد و به همین دلیل حاضر نیستند به سمت آن بروند.

برخورد انتظامی با تخلف وکلا در فضای مجازی

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین درباره فعالیت وکلا و کارآموزان در فضای مجازی گفت: ۲۹ کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور دارای ادارات نظارت و بازرسی هستند و وکلا نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط و مقررات، به هر شکلی در فضای مجازی فعالیت کنند.

وی افزود: اکثریت وکلا و همکاران ما مقید به رعایت این ضوابط هستند و گزارش‌های ارسالی نیز نشان می‌دهد که بیشتر وکلا این مقررات را رعایت می‌کنند.

کیانی ادامه داد: با این حال، در هر صنف و نهادی ممکن است افرادی نسبت به اصول و مقررات تعیین‌شده پایبندی لازم را نداشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر وکیل دادگستری یا کارآموز وکالت، مقررات و مصوبات کانون‌های وکلا درباره فعالیت در فضای مجازی را رعایت نکند، کانون مربوطه موضوع را بررسی و برخورد انتظامی لازم را انجام خواهد داد.

سرپرست اسکودا خاطرنشان کرد: ادارات نظارت و بازرسی در کانون‌های وکلا مستقر هستند و در صورت وصول گزارش درباره تخلف، موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد انتظامی انجام می‌شود.