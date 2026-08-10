به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید شفیعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان اردستان از نظر ظرفیت‌های معدنی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است و در حوزه مواد معدنی رتبه نخست استان اصفهان را دارد.

وی افزود: اردستان از نظر تعداد معادن نیز رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده و ذخایر معدنی بسیار خوبی در این شهرستان وجود دارد که انواع کانی‌های فلزی از جمله طلا، آهن، مس و روی و همچنین کانی‌های غیرفلزی مانند سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، گچ و آهک را شامل می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی بخش معدن، افزایش قیمت سوخت است که بر هزینه‌های تولید تأثیر گذاشته و موجب کاهش فعالیت برخی معادن شده است.

شفیعی تصریح کرد: مشکل دیگر معادن شهرستان، تأمین نیروی کار است؛ چراکه فعالیت در معادن جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و از سوی دیگر اردستان در محدوده ممنوعه برای به‌کارگیری اتباع قرار دارد و امکان استفاده از نیروی کار اتباع در این بخش وجود ندارد.

وی بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۱ میلیون لیتر سوخت گازوئیل برای واحدهای معدنی شهرستان تأمین شد، اما امسال با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش فعالیت برخی معادن، میزان مصرف سوخت نیز کاهش یافته است.

رئیس اداره صمت اردستان اضافه کرد: طی سال گذشته ۱۴ مورد جواز تأسیس، سه مورد پروانه بهره‌برداری و هشت مورد پروانه اکتشاف در حوزه معدن صادر شده و ۱۷۰ مورد بازدید از معادن شهرستان نیز برای تأیید سوخت واحدها انجام گرفته است.

شفیعی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، کمبود نیروی کار به‌ویژه نیروهای فنی و تخصصی است و با توجه به روند احداث و راه‌اندازی واحدهای صنعتی جدید، این نیاز در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: واحد «سیماکاشی» در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری کامل می‌رسد و برای حدود ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. همچنین واحد «پویا چرخ سامان» با ۷۰ نیرو، «فاضل پلاستیک زواره» با ۵۰ نیرو، «تولیدات صنعتی دنا اردستان» با ۲۵ نیرو و «تعاونی سوادگستر تولید زغال» با ۲۲ نیرو به بهره‌برداری خواهند رسید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان گفت: برآورد ما این است که در سال آینده حدود ۸۰۰ نیروی کار در شهرستان مورد نیاز خواهد بود که بخش قابل توجهی از این نیروها باید دارای مهارت و تخصص فنی باشند.

شفیعی تأکید کرد: اولویت اصلی شهرستان باید تولید باشد و زمانی که تولید در شهرستان شکل بگیرد، زمینه اشتغال نیز فراهم خواهد شد؛ بنابراین باید برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی از هم‌اکنون برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای تأمین نیروی انسانی، استفاده از نیروهای متخصص غیربومی است و در صورت رفع محدودیت‌های موجود برای به‌کارگیری نیروی کار اتباع، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی شهرستان نیز می‌تواند تأمین شود.

رئیس اداره صمت اردستان با اشاره به مشکلات حوزه انرژی عنوان کرد: واحدهای صنعتی به برق پایدار نیاز دارند و قطعی برق که در برخی هفته‌ها تا دو روز ادامه دارد، یکی از مشکلات مهم پیش روی واحدهای تولیدی است.

شفیعی یادآور شد: در سال گذشته یک همایش سرمایه‌گذاری در شهرستان برگزار شد که زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کرد و یکی از سرمایه‌گذاران نیز هشت پلاک در شهرک صنعتی خریداری کرده و در حال احداث واحدهای تولیدی است.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۱ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۸۰ مصوبه برگزار شد که بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان را برطرف کرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان بیان کرد: از این تعداد، دو جلسه با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شد که یکی با حضور معاون استاندار و دیگری با حضور وزیر نیرو بود و در این جلسات بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه برق و سایر مسائل مورد بررسی و رفع قرار گرفت.

شفیعی به وضعیت اصناف شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: اردستان دارای ۱۲ اتحادیه صنفی با حدود دو هزار و ۹۰۰ واحد صنفی است و امسال انتخابات هشت اتحادیه صنفی برگزار خواهد شد که برای این انتخابات ۷۰ نفر نامزد شده‌اند.

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته ۳۶۵ مورد پروانه کسب صادر یا تمدید شده و ۱۱ جلسه کمیسیون نظارت نیز با ۵۶ مصوبه برگزار شده است.

رئیس اداره صمت اردستان خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۶۲ مورد نرخ‌گذاری خدمات و کالا انجام شده و اردستان در این زمینه رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.